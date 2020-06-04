Коронавирус в Башкирии, последние новости на 5 июня: за сутки заболело рекордно высокое количество людей

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии и публикует для своих читателей самые последние актуальные новости.

ЗАРАЖАЮТСЯ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ

Еще недавно аналитики говорили, что эпидемия коронавируса в Башкирии выходит на затяжное плато, а в республике в очередной раз смягчили условия режима самоизоляции, как вирус снова преподнес неприятный сюрприз. В региональном Минздраве сообщили о рекордно высоком числе заразившихся – за сутки коронавирус выявили сразу у 107 жителей республики. Последний рекорд до этого был зафиксирован 17 мая – тогда суточный прирост заболевших составил 98 человек.

- Уже несколько дней мы наблюдаем отрицательную динамику, когда идет увеличение числа заболевших. Это объясняется, в первую очередь, семейными очагами, когда заражается сразу вся семья – родители, дети, бабушки и дедушки. У наших граждан уже появляется усталость, сказывается и ослабление режима самоизоляции по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Мы стали часто и плотно общаться с нашим старшим поколением, забывая, что они находятся в группе риска, нужно минимизировать с ними все контакты, - подчеркнул глава республиканского Минздрава Максим Забелин.

Общее число инфицированных в Башкирии по состоянию на 4 июня достигло уже 3608 человек. Из них в стационарах находятся 995 пациентов, еще 1309 – на амбулаторном лечении с бессимптомной или легкой формой болезни.

Новых летальных случаев в республике не зарегистрировано – число жертв ковида по-прежнему составляет 18 человек. Последняя смерть в республике от вируса была зафиксирована еще 20 мая, когда скончалась 56-летняя жительница Белебея. Количество выздоровевших увеличилось на 37 человек, всего за все время борьбы с эпидемией полностью излечились 1286 жителей республики.

НОВЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ПОД УФОЙ ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ

30 мая в поселке Зубово открылся новый инфекционный госпиталь, а уже в начале июня сюда поступили первые пациенты с коронавирусом. Как рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава, в больницу были госпитализированы пожилой мужчина и молодой парень. Ранее они находились в уфимской «инфекционке», и сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.

- У данных пациентов доказанная ковид-пневмония. Объем поражения легких у больных 25-35%. Сегодня после сдачи анализов мы определим дальнейшую тактику их лечения и начнем терапию. Сомнений в благополучном исходе лечения нет, – заявил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы (к которой и относится госпиталь – Ред.) Ильдус Заитов.

В свою очередь, в Минздраве уточнили, какие пациенты в первую очередь попадут в госпиталь.

- В инфекционный центр мы пока направляем тех пациентов, которые территориально закреплены за Уфой и Уфимским районом, так как нецелесообразно везти пациентов из, к примеру, Зауралья, ведь все необходимые условия для лечения существуют в каждом районе. По мере снижения эпидемиологической обстановки мы переведем наш госпиталь в общий режим, - заявил Максим Забелин.

КОМАРЫ НЕ ПЕРЕНОСЯТ КОРОНАВИРУС

А еще, как оказалось, жителей Башкирии очень интересует вопрос – не являются ли комары переносчиками коронавирус, тем более что в этом году кровососов на улице – тьма. Медики поспешили успокоить – заразиться ковидом через укус комара невозможно.

- Коронавирус — заболевание респираторное, и путь его передачи, в основном, аэрозольный. Путь передачи от комаров не доказан, — заявила заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии Марина Скотарева.