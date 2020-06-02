Анализ на антитела к коронавирусу COVID-19 в Уфе: цена, где делают

Начиная с конца мая, в Уфе можно сдать анализ на наличие антител к коронавирусу. Проще говоря, болезнь теперь можно обнаружить не только в активной фазе, но и определить, сталкивались ли вы с коронавирусом раньше и есть ли у вас к нему иммунитет.

Это особенно актуально для тех уфимцев, которые подозревают, что могли перенести болезнь на ногах и не заметить этого, ведь часто ковид протекает в легкой форме и практически бессимптомно.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТЕСТ НА АНТИТЕЛА К COVID-19

Тест на антитела к COVID-19 показывает, есть ли в крови иммуноглубулины M и G. Если в крови присутствуют иммуноглубулины M, значит, человек болен коронавирусом в настоящий момент. Если тест показал наличие иммуноглобулинов G, это значит, что пациент уже переболел коронавирусом, и у него выработался иммунитет. Он может сдать свою кровь, чтобы стать донором иммунной плазмы, которая используется в лечении тяжелобольных пациентов.

Главное, чтобы на момент сдачи анализа у вас не было температуры, сухого кашля и других симптомов ОРВИ. В таком случае вам вообще лучше оставаться дома и вызвать врача.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ В УФЕ

В настоящий момент в Уфе такой анализ можно сдать сразу в нескольких лабораториях.

Например, в лаборатории сети клиник «Меги» имеются тест-системы для анализа антител - иммуноглубулинов M и G к коронавирусу иммунохроматографическим методом. (КНР). Стоимость одного исследования: 1900 рублей, а точность теста составляет не менее 90%.

Также можно пройти исследование на определение антител SGTi –flex COVID-19 IgM/IgG (Южная Корея). Стоимость теста значительно дороже - 4100 рублей, а его точность достигает 94,4%. Срок выполнения исследования занимает до суток.

В клинико-диагностической лаборатории «Медиалаб» предлагается анализ на определение IgG антител к коронавирусу в сыворотке крови. Сам анализ берется в лаборатории без предварительной записи, стоимость исследования составляет 1700 рублей (+170 рублей за забор биоматериала), результаты будут готовы уже через один день.

Стоимость анализа на наличие антител к коронавирусу в Уфе методом ИФА (наиболее точный метод исследования) в сети лабораторий «Инвитро» составляет 950 рублей + 160 рублей придется отдать за забор крови из вены. Срок исполнения занимает до 6 рабочих дней, но, как показывает практика, уже на следующий день результаты уже готовы.