Коронавирус в Башкирии, последние новости на 3 июня: рост заболеваемости заметно снизился

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии и публиковать самые последние и актуальные новости.

Так, по последним данным министерства здравоохранения Башкирии, в республике зафиксировано 3409 случаев заболевания коронавирусом – только за последние сутки прирост заболевших составил 72 человека. 971 человек находятся на лечении в стационарах: из них 60 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а 17 – подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1228 жителей республики проходят лечение в амбулаторных условиях, поскольку болезнь у них протекает в легкой или бессимптомной форме. Новых летальных случаев в республике не зарегистрировано: число жертв COVID-19 по-прежнему составляет 18 человек.

- Также за прошедшие сутки с выздоровлением были выписаны 54 человека, общее число вылечившихся достигло 1192 человек, - уточнила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова. – Еще 59 человек поступили в больницы с внебольничной пневмонией, у всех в обязательном порядке взят анализ на коронавирус. В целом, можно с уверенностью сказать, что заболеваемость коронавирусом в Башкирии падает.

ВРАЧИ, ЗАРАЗИВШИМСЯ КОРОНАВИРУСОМ, ПОЛУЧАТ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Также в региональном минздраве рассказали, положены ли страховые выплаты медикам, заразившихся коронавирусом на рабочем месте. По словам Ирины Кононовой, всем врачам и медсестрам, а также водителям автомобилей скорой помощи положены единовременные выплаты в случае, если их жизни и здоровью будет причинен ущерб.

Так, если у медика будет лабораторно подтвержден ковид, то ему полагается единовременная страховая выплата в размере 68811 рублей. Если болезнь вызвала серьезные последствия, то сумма выплаты будет увеличена (зависит от конкретного случая).

- Работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с привлечением специалистов ФСС. Работа комиссии должна продолжаться не более суток. После в ФСС направляется справка, и уже на следующий день медработнику осуществляется выплата, - добавили в ведомстве.

ДВОЕ ПРИХОЖАН ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

В православном приходе Михайло-Архангельского храма, который возведен в селе Ишпарсово Стерлитамакского района, обнаружен коронавирус. По данным регионального Роспотребнадзора, опасный вирус выявлен у двух прихожан храма, а еще у шести – внебольничная пневмония.

О том, что в храм проник ковид, стало известно еще в конце мая, когда в Роспотребнадзор обратились врачи городской больницы №2 Стерлитамака и сообщили, что у шестерых прихожан, которые постоянно проживают в храме, обнаружена внебольничная пневмония. После этого надзорное ведомство начало эпидемиологическое расследование, а главный санитарный врач Стерлитамака вынес постановление о введении карантина в православном приходе.

- Ситуация находится под контролем. Эпидемиологическое расследование продолжается, – добавили в Роспотребнадзоре.

В УФИМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №13 ВВЕДЕН КАРАНТИН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Уфимская городская больница №13 закрыта на карантин из-за коронавируса. По требованию главного санитарного врача Башкирии ограничительные мероприятия введены сразу в двух отделениях больницы.

- 22 мая был введен карантин в гематологическом отделении и 1 июня – в обсервационном отделении. Вспышки коронавируса нет. Остальные отделения работают в штатном режиме, – уточнила пресс-секретарь республиканского Минздрава София Алешина.

В УФЕ ИЗ-ЗА КОВИДА ПЕРЕНЕСУТ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА

В Башкирии хоть и ослабляют условия режима самоизоляции, но за эпидемиологической обстановкой бдят: поэтому все массовые мероприятия отменены или перенесены на более поздний срок.

Так, во время очередного оперативного совещания в городской администрации мэр Уфы Ульфат Мустафин заявил, что День города в этом году просто необходимо перенести на более позднюю дату. Соответствующее предложение для депутатов Горсовета уже подготовлено, и в ближайшее время его рассмотрят.

- Пока что не пришло время для массовых празднований. У нас продолжается борьба с пандемией, поэтому было сделано такое обращение к нашим депутатам. Если решение будет принято, то мы совместим День города с Днем республики – 11 октября. И салют перенесем, - заявил Ульфат Мустафин.