2020-06-01T16:36:05+03:00
Происшествия

В аварии мать погибла на глазах у ребенка: самые громкие ЧП в Башкирии за прошедшую неделю

«Комсомолка» вспомнила события, которые обсуждала вся республика
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Последняя неделя мая в Башкирии выдалась относительно спокойной: к счастью, обошлось без массовых ДТП и пожаров, унесших жизни сразу целых семей. Однако несколько событий вызвали горячие обсуждения среди жителей республики, «Комсомолка» напомнит о самых важных.

РЕБЕНОК ЗАДУШИЛ СЕБЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ МАШИНЫ

Нелепая случайность, приведшая к трагедии, произошла в Дуванском районе: четырехлетний малыш приехал вместе с отцом в гости к бабушке. Пока взрослые занимались своими делами, мальчик решил поиграть в открытом автомобиле, но случайно нажал кнопку стеклоподъемника и оказался зажатым. Родители, услышав хрипы, сразу же бросились на помощь вызвали скорую, но мальчик скончался в реанимации, несмотря на все усилия врачей.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели малыша, назначена судмедэкспертиза.

В АВАРИИ МАТЬ ПОГИБЛА НА ГЛАЗАХ У ДОЧЕРИ

Смертельное ДТП произошло 28 мая в Баймакском районе: там на 78-м километре автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак столкнулись встречные Ravon R4 и Hyundai Creta. От полученных травм 27-летняя девушка за рулем Ravon скончалась на месте на глазах у своей четырехлетней дочери. Ребенка же спасло детское автомобильное кресло, поэтому девочка выжила, хоть и получила серьезные ушибы. Она до сих пор находится в больнице под присмотром врачей.

Что касается 45-летнего водителя Hyundai, то он также был доставлен в больницу. Впрочем, выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав и не должен был вообще садиться за руль. Обстоятельства и причины смертельного ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

РЕБЕНОК УПАЛ В ОТКРЫТЫЙ КОЛОДЕЦ

Еще один неприятный инцидент произошел в последнюю неделю мая в Миякинском районе. Там в селе Киргиз-Мияки девятилетний мальчик провалился в открытый колодец и получил множественные переломы и ушибы внутренних органов. Как позже рассказали в республиканском следственном комитете, ребенок катался на велосипеде и заехал на стройплощадку, где и провалился в колодец глубиной два метра. К счастью, неподалеку находились рабочие, которые занимались укладкой водопровода – они и вызвали скорую помощь. Сейчас мальчик находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Почему колодец оказался открытым и без ограждений, сейчас выясняют следователи и сотрудники региональной прокуратуры.

ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ, СПАС ДВУХ ТОНУЩИХ ДЕТЕЙ

Житель Стерлитамака, рискуя жизнью, бросился в воду, чтобы спасти тонущих мальчишек. Как рассказали в городской администрации Стерлитамака, все случилось 27 мая, на реке Ашкадар. Двое мальчишек 9 и 12 лет решили искупаться, но выбрали неудачное и опасное место – в ста метрах от официального пляжа. В итоге ребята не справились с бурным течением и начали тонуть. К счастью, их заметил отдыхавший неподалеку со своей семьей мужчина, который, не раздумывая, бросился в воду. Он вытащил одного ребенка и позвал на помощь спасателей с пляжа, которые достали из реки второго мальчика. К счастью, ребята не успели серьезно наглотаться воды и отделались испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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