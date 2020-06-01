Коронавирус в Башкирии, последние новости на 2 июня: власти частично ослабили режим самоизоляции

Республиканские власти решили вновь ослабить режим самоизоляции, введенный в Башкирии с 31 марта из-за стремительного распространения коронавируса. На очередном оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров объявил о снятии части ограничений в связи с выходом республики на плато эпидемии. Его намерения подтвердил и вполне оптимистичный доклад министра здравоохранения республики Максима Забелина, который заявил, что динамика заражения идет на спад.

«ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ»

Традиционное оперативное совещание в правительстве Башкирии началось с поздравлений от главы республики с созданием на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов особой экономической зоны «Алга». Накануне распоряжение об этом подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

- Это большая, очень нужная для нас история. Вы знаете, на территории Российской Федерации довольно небольшое количество особых экономических зон. При умелой работе они могут стать серьезными локомотивами нашего развития. Мы почти год этим занимались, - заявил Хабиров.

Глава республики также подчеркнул, что уже 4 июня в Ишимбае состоится выездное совещание правительства. В завершении Радий Хабиров поздравил чиновников с этим событием.

- Мне, когда сообщили, я реально подпрыгнул от счастья, - рассказал с улыбкой глава Башкирии.

КОРОНАВИРУС В БАШКИРИИ: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Далее на оперативном совещании выступил с докладом министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Именно по результатам этого доклада власти приняли решение частично ослабить действующий режим самоизоляции, ведь в регионе фиксируется все меньше новых случаев заражения коронавирусом.

По данным минздрава республики на утро 1 июня 2020 года в Башкирии зарегистрировано 3337 случаев заболевания COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 77 человек.

- На данный момент в стационарах республики находятся 958 человек, состояние 247 пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелое – у 45 человек, еще 9 подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 1223 человека с легкой формой заболевания, а с полным выздоровлением выписано 1138 человек. Если анализировать прошедшие выходные, мы видим динамику по уменьшению числа заразившихся. Темп прироста составляет менее 3 процентов, - заявил Максим Забелин.

По его словам, за последние сутки в республике не зафиксировано новых летальных случаев – их по-прежнему 18.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Поскольку уровень заболеваемости в Башкирии постепенно снижается, власти республики приняли решение отменить часть ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Стоит отметить, что для старшего поколения продолжает действовать режим жесткой самоизоляции – людям старше 65 лет запрещается покидать дома, кроме случаев острой необходимости. Им рекомендовано изолироваться либо у себя в квартире, либо на даче.

Не отменяется и масочно-перчаточный режим – при появлении в транспорте и общественных местах обязательно носить защитные маски и перчатки.

Согласно указу главы Башкирии по смягчению режима самоизоляции, в республике с 1 июня откроются торговые центры. Но работать они будут не в полном составе.

- Я обещал представителям бизнеса, что торговые центры при благополучном развитии ситуации будут открыты, и мы их открываем. Мы разрешаем работу только предприятиям торговли. Все системы общественного питания, фудкорты, кинотеатры, детские и развлекательные комнаты категорически должны быть закрыты – только продажи, - заявил Хабиров.

Он также подчеркнул, что закрытыми пока останутся фитнес-центры, хотя профессиональным спортсменам тренироваться все-таки разрешат. Это коснется только кандидатов в национальную и олимпийскую сборные.

Изменения коснулись и тех, кто возвращается из поездок по стране в Уфу. Теперь им не нужно по две недели сидеть на карантине.

- Мы экономику раскрыли, и из-за экономических процессов возникает необходимость ездить в Москву и обратно. Норму о том, что все должны быть на обязательной самоизоляции, мы отменяем, - подчеркнул глава Башкирии.

Однако в аэропорту, как и на железнодорожном вокзале по-прежнему будут измерять температуру всем прибывающим из других регионов. Если она будет повышенной, то пассажира будут осматривать медики.

КОГДА ОТКРОЮТСЯ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ И САНАТОРИИ

В ходе оперативного совещания также была определена дата открытия детских лагерей и санаториев. График заездов был подготовлен и согласован совместно министерством образования и Роспотребнадзором по Башкирии. Первыми с 15 июня начнут принимать детей детские санатории, профилактории санитарно-оздоровительные лагеря. Всего в республике существуют 28 заведений такого типа.

Что касается прочих видов детских лагерей, например, трудовых, оздоровительных и пришкольных, то чиновники определили лишь предварительную дату их открытия – 1 июля. Как отметил глава Башкирии, если ситуация с коронавирусом вдруг начнет ухудшаться, то сроки открытия перенесут на 13 июля.

- Мы предполагали, что детские оздоровительные лагеря, пришкольные трудовые лагеря откроем 13 июля. Но ситуация этих дней говорит, что мы можем замахнуться и на 1 июля. Но ваша задача об этом не думать, а готовить эти лагеря, - дал поручение министру образования Айбулату Хажину глава Башкирии.