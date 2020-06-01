«Ты был лучшим, брат!»: в Башкирии подросток трагически погиб за две недели до своего дня рождения

Накануне, 31 мая, в Стерлитамаке произошла трагедия: в озере утонул 14-летний подросток. В этот день в городе было очень жарко, и компания местных школьников отправилась к небольшому водоему за пожарной частью в микрорайоне Солнечный. Сначала подростки загорали на диком пляже, а после решили искупаться, несмотря на ледяную воду и значительную глубину около 5 метров.

«ОН ДАЖЕ НЕ УМЕЛ ПЛАВАТЬ»

- Рамиль (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – Ред.) даже не умел плавать, но все равно полез в воду. Зачем, ведь там так глубоко, никто до сих пор не может понять. Из-за ледяной воды у него случилась судорога, он сначала барахтался, а потом пошел ко дну. С ним в воде еще двое ребят было. Один пытался вытащить его из воды, но «дыхалки» не хватило. Второй выбрался на берег и сразу побежал за помощью, - рассказывает знакомая погибшего парня Полина. – Двое мужчин тоже прибежали, начали нырять, но в воде было очень темно, ничего не видно, поэтому Рамиля не смогли сразу найти. Спасатели приехали только через полчаса, шансов у него уже не было…

Еще одна очевидица трагедии, отдыхавшая на берегу водоема вместе с семьей, рассказала, что вода в озере действительно настолько ледяная, что сразу перехватывает дыхание. Она же засняла на видео, как водолазы достают из воды тело погибшего, и выложила в соцсети как назидание другим подросткам.

- Там были ребята лет 13-14: три парня и две девочки. Мы лежим, загораем, как вдруг слышим: «Я тону, помогите!». Муж тут же кинулся в воду, с ним еще один мужчина. Они по очереди ныряли, но вода внизу ледяная, очень глубоко и много веток. Примерно через 7 минут приехали полиция и скорая, а спасатели только спустя 25 минут. Шансов уже не было, мальчишку вытащили уже мертвым. Соболезную родителям, - не может сдержать своих эмоций Элина В. – Родители, объясняйте своим детям, доносите до них, что купаться в неустановленных для того местах опасно для жизни!

НА ДНЯХ ОКОНЧИЛ ВОСЬМОЙ КЛАСС

Как рассказали «Комсомолке» друзья погибшего подростка, Рамиль на днях окончил восьмой класс, а через две недели ему должно было исполниться 15 лет, и парень считал дни до своего дня рождения. Все знакомые отзываются о Рамиле, как о добром и верном товарище, всегда готовом прийти на помощь.

- Ты был лучшим, брат! Я помню каждый день, проведенный с тобой в одной компании, твои шутки, твои советы. Так все нелепо произошло, почему небеса всегда забирают лучших? – грустит Николай С.

- Рамиль был веселым, отзывчивым человеком, который всегда поддерживал в трудную минуту. Настоящая душа компании, добрый, очень хороший друг, который всегда помогал. Спи спокойно, братишка, - едва сдерживает слезу лучший друг подростка Тимур А.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту гибели школьника следователи организовали доследственную проверку и сейчас устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родители погибшего, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, - уточнили в пресс-службе ведомства.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего школьника.