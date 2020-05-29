Маленький уфимец едва не лишился почки, потому что его не хотели везти ни в одну больницу из-за коронавируса

Уфимка Эльвира Суслова до сих пор не может прийти в себя от возмущения: ее младший сын Дамиан оказался в реанимации и едва не лишился почки, потому что сначала его не хотели госпитализировать, а потом, несмотря на крайне тяжелое состояние, отказывались класть в больницу в Уфе, а отправляли в Благовещенск. К счастью, все обошлось – малыша прооперировали, и сейчас он идет на поправку. Историей своих злоключений Эльвира поделилась с «Комсомолкой».

«ЛЕЖАЛ НА КУШЕТКЕ ПОЗЕЛЕНЕВШИЙ И ТИХО СТОНАЛ ОТ БОЛИ»

- Сначала ничего не предвещало беды. Мой сын играл и веселился, как ни в чем ни бывало, а потом он стал жаловаться на боль в животе. Сначала я подумала, что это обычное пищевое отравление, и лечила его от этого, но уже вскоре стало понятно, что отравление тут не причем, и сразу же вызвала скорую помощь, - вспоминает Эльвира Суслова. – Фельдшер нас осмотрела и предложила ехать в больницу. Вот только беда в том, что и наша инфекционная, и детское отделение в 22-й оказались вдруг закрытыми. Мол, их отдали под ковидные отделения. Нам предложили ехать в Благовещенск. Я еле уговорила отвезти нас хотя бы в РДКБ, чтобы исключить аппендицит.

По словам уфимки, в приемном отделении РДКБ им сначала пришлось полчаса дожидаться дежурного хирурга. Когда врач наконец приступил к осмотру, он всего лишь пощупал живот и даже не назначил ни анализов, ни УЗИ, не измерил давление, хотя шестилетний ребенок уже лежал на кушетке позеленевший и тихо стонал от боли.

- Он тоже направил нас в другой город и даже уже начал заполнять бумаги. К счастью, пришел другой хирург, которому не понравилось странное уплотнение в правом боку, но и он заявил о том, что мест у них нет и нужно ехать в Благовещенск, - возмущается Эльвира. - Я интуитивно чувствовала, что ехать не надо. И вообще, что за бред – в Уфу везут со всей республики, а нас наоборот вывозят?

В итоге, на свой страх и риск, женщина вернулась с сыном домой. Но уже ночью у ребенка повысилась температура. Пришлось подключать участкового терапевта, которая, в свою очередь, вызвала узиста и начмеда.

- УЗИ показало, что у сына левая почка в два раза больше правой и сильно расширена лоханка. Уже в больнице на КТ показало, что почка практически отказала, и только тогда сына экстренно положили в реанимацию в 17 больницу и прооперировали, - с ужасом вспоминает женщина.

К счастью, все обошлось. Операция прошла успешно, почку ребенку сохранили, и сейчас Дамиан уже идет на поправку. Вот только мама мальчика до сих пор пытается добиться от минздрава ответа: почему ребенка нельзя было сразу госпитализировать и назначить УЗИ, и кто бы отвечал, если бы ему стало хуже во время тряски и дороги в другой город. Эльвира уже написала несколько обращений в Минздрав республики и теперь ждет от них ответа.

- Минздрав пытался поначалу перевалить вину на нас – мол, у ребенка был изначально порок развития, значит, вы и виноваты, что до такого дошло. Мол, УЗИ вовремя не делали, плановую операцию пропустили. Даже интересовались, не лишена ли я родительских прав, - возмущается мама мальчика Эльвира Суслова. – Хотя речь идет именно о действиях нашего Минздрава. Почему в РДКБ так халатно к нам отнеслись, почему в 17-ю больницу мы не могли попасть два дня, ведь диспетчер утверждала, что мы вообще к этой больнице не относимся, и собирались везти нас аж в Благовещенск!

В БОЛЬНИЦЕ ПРОВОДИЛАСЬ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Впрочем, у регионального Минздрава своя точка зрения на происходящее.

- По информации главного врача РДКБ, в больнице ребенка осмотрел детский врач-хирург, провели лабораторное исследование крови. Что касается УЗИ, то его проводят в случаях, когда установить диагноз сложно. В данной ситуации, по мнению врачей, проводивших осмотр ребенка, такой необходимости не возникло. Был установлен диагноз, с которым показана госпитализация в инфекционный стационар. В связи с эпидемиологическим неблагополучием и перепрофилированием РКИБ под госпиталь для больных с коронавирусом, детей с инфекционными заболеваниями, проживающих в Уфе, направляют для оказания специализированной помощи в Благовещенскую ЦРБ. От консультации инфекциониста и госпитализации в Благовещенскую ЦРБ вы отказались. Что касается БСМП, то, как сообщила главный врач, в это медицинское учреждение вы лично не обращались, информацию о «закрытии» больницы получили от персонала «скорой помощи». 18 и 19 мая БСМП не принимала пациентов, потому что там проводилась дезинфекция в связи с выявлением и переводом пациентов с COVID-19 в госпитали, - уточнили в ведомстве. – Также сообщаем, что в детской поликлинике №3 в настоящий момент лабораторные и функциональные исследования, а также консультации врачи-специалисты проводят на дому.