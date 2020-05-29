ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- лот № ПО019: Газопоршневой агрегат ГПА-1 ГПА-ТЭЦ «Ассы»: Когенерационная установка САТ 1000 SPE контейнерного исполнения на базе газопоршневого двигателя Caterpillar G3516. Электрическая мощность 1030 кВт, Тепловая мощность 1,2 Гкал. Наработка 50871 час., год выпуска 2002,вес 30 тн, состояние исправное: РБ, Белорецкий р-н, д. Ассы.

- лот № ПО020: Газопоршневой агрегат ГПА-2 ГПА-ТЭЦ «Ассы»: Когенерационная установка САТ 1000 SPE контейнерного исполнения на базе газопоршневого двигателя Caterpillar G3516. Электрическая мощность 1030 кВт, Тепловая мощность 1,2 Гкал. Наработка 50159 часов), год выпуска 2002, вес 30 тн, состояние исправное: РБ, Белорецкий р-н, д. Ассы.

- лот № ПО034: Газопоршневая мини ТЭЦ-1 фирмы Иенбахер Газопоршневой двигатель JMC-320 GS-NLS, мощность 0,973 МВт, Генератор MC 173 F2-CG, мощность 1,064 МВт, наработка 61 192 часа, год выпуска 2001, состояние исправное, по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60., ТЭЦ-4

- лот № ПО035: Газопоршневая миниТЭЦ-2 фирмы Иенбахер: Газопоршневой двигатель JMC-320 GS-NLS, мощность 0,973 МВт, Генератор MC 173 F2-CG, мощность 1,064 МВт, наработка 72 732часа, год выпуска 2001, состояние исправное, по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60, ТЭЦ-4.

- лот № ПО079:Газопоршневой агрегат мини ТЭЦ Юматово: Газопоршневая когенеративная установка JMC-320 GS-N.LC производства фирмы «Jenbacher» Австрия. Год выпуска 2002, эксплуатировалась с 2003 г., по 2017 г. Наработка 101 055 часов. Требуется проведение капитального ремонта по наработке. Исполнение контейнерное. Электрическая мощность 0,973 МВт, тепловая мощность 1,12 Гкал/час, по адресу: 450045, г.Уфа, ул. Энергетиков, 60, Уфимская ТЭЦ-4.

- лот № ПО107:Котлоагрегат № 6 Уфимской ТЭЦ-4, Е-220-100ГМ – Общий вес 711,717 т, по адресу: 450045, г.Уфа, ул. Энергетиков, 60, Уфимская ТЭЦ-4.

- лот № ПО108:Котлоагрегат № 15 Уфимской ТЭЦ-4, ТГМ-84Б – Общий вес 988,528 т, по адресу: 450045, г.Уфа, ул. Энергетиков, 60, Уфимская ТЭЦ-4.

- лот № ПО110:Котел № 10 Уфимской ТЭЦ-1, двухбарабанный, вертикально-водотрубный - Общий вес 472,1 т, по адресу: 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74/2.

- лот № ПО113:Котлоагрегат № 1 Стерлитамакской ТЭЦ типа ТП-230-2 (Е-230/100 ГМ) – Общий вес 853,63 т, по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

- лот № ПО114:Котлоагрегат № 2 Стерлитамакской ТЭЦ типа ТП-230-2 (Е-230/100 ГМ) Общий вес 833,15 т, по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

- лот № ПО115:Котлоагрегат № 3 Стерлитамакской ТЭЦ типа ТП-41 (Е-230/100 ГМ) Общий вес 831,05 т, по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

- лот № ПО116:Турбогенератор № 7 Стерлитамакской ТЭЦ типа Р-50-130/13, ротор генератора и возбудитель отсутствуют. Общий вес 344,59 т, из них медь 9,3 т, латунь 3,2 т, по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

- лот № ПО117:Турбогенератор № 8 Стерлитамакской ТЭЦ типа Р-50-130/13. Ротор турбины и возбудитель генератора отсутствуют, ротор и статор генератора некомплект. Общий вес 396,79 т, из них медь 8,7 т, латунь 3,85 т, по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

- лот № ПО118: Котлоагрегат № 7 Стерлитамакской ТЭЦ типа ТГМ-84 (Е-420/140 ГМ) Общий вес 1269,01 т, по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

- лот № ПО119:Котлоагрегат № 11 Стерлитамакской ТЭЦ типа ТГМ-84/Б (Е-420/140 ГМ) Общий вес 1354,78 т, по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

- лот № ПО120:Котел водогрейный № 4 Ново-Стерлитамакской ТЭЦ типа КВГМ-100 Общий вес 136 т, по адресу: РБ, Стерлитамакский район Ново-Стерлитамакская ТЭЦ.

- лот № ПО124:Котел № 7 Салаватской ТЭЦ типа ТП-230-2, Общий вес 537,3894 т, из них медь 0,263 т, по адресу: РБ, г.Салават-6 северная промзона, территория СТЭЦ.

- лот № ПО125: Котел № 8 Салаватской ТЭЦ типа ТП-230-2, Общий вес 539,99 т, из них медь 0,482 т, по адресу: РБ, г.Салават-6 северная промзона, территория СТЭЦ.

- лот № ПО126:Котел № 10 Салаватской ТЭЦ типа ТП-41. Общий вес 499,1494 т, из них медь 0,5492 т, по адресу: РБ, г.Салават-6 северная промзона, территория СТЭЦ.

- лот № ПО127:Котел № 16 Салаватской ТЭЦ типа ТГМ-151 ТКЗ, Общий вес 391,9484 т, из них медь 0,986 т, по адресу: РБ, г.Салават-6 северная промзона, территория СТЭЦ.

Цена Объекта продажи: лота ПО019 составляет 5 784 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 964 000 руб.лота ПО020 составляет 4 164 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 694 000 руб. лота ПО034 составляет 7 020 000 руб., в т.ч. НДС 20% – 1 170 000 руб., лота ПО035 составляет 7 032 000 руб., в т.ч. НДС 20%– 1 172 000 руб.,лота ПО079 составляет 5 916 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 986 000 руб., лота ПО107 составляет 14 082 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 2 347 000 руб., лота ПО108 составляет 13 314 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 2 219 000 руб., лота ПО110 составляет 9 708 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 618 000 руб., лота ПО113 составляет 9 828 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 638 000 руб., ПО114 составляет 9 588 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 598 000 руб., лота ПО115 составляет 9 564 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 594 000 руб., лота ПО116 составляет 11 424 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 904 000 руб., лота ПО117 составляет 11 196 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 866 000 руб., лота ПО118 составляет 24 210 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 4 035 000 руб., лота ПО119 составляет 23 220 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 3 870 000 руб., лота ПО120 составляет 41 292 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 6 882 000 руб., лота ПО124 составляет 6 438 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 073 000 руб., лота ПО125 составляет 6 918 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 153 000 руб., лота ПО126 составляет 8 214 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 369 000 руб. лота ПО127 составляет 6 270 000 руб., в т.ч. НДС 20% - 1 045 000 руб.

Организатором Запроса является: ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» в г. Уфа; адрес: 450059, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.3, контактное лицо Гилязова И.М.,(347)222-86-28, доб.72-268, Gilyazova_IM@interrao.ru

Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом доступе на официальных сайтах ООО «БГК» (http://zakupki.bgkrb.ru.//sales/), ПАО «Интер РАО» (http://etp.interrao-zakupki.ru).

Срок приема заявок на участие в отборе: с 28.04.2020 до 28.05.2020.

В случае, если на дату окончания приема предложений по лоту не зарегистрировано ни одной заявки на участие в процедуре, срок приема заявок на участие в отборе продлевается на период с 01.05.2020 по 01.06.2020.

Кучкаров Р.Б.: 8(347)222-86-25 доп.72-228, kuchkarov_rb@interrao.ru.

Гилязова И.М.: 8(347)222-86-28, доп. 72-268, Gilyazova_IM@interrao.ru.

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