2020-05-29T12:36:49+03:00
Общество

Как Башкирия стала центром химической промышленности России

В честь Дня химика вспоминаем историю становления башкирской химии и нефтехимии
Павел КРАЙНОВ
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День химика в Башкирии отмечают тысячи рабочих и ученыхДень химика в Башкирии отмечают тысячи рабочих и ученых
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В последнее воскресенье мая в России отмечается День химика. И так уж сложилось исторически, что Башкирия является одним из ведущих регионов страны в области химии и нефтехимии. Сегодня профессиональный праздник в нашей республике отмечают тысячи работников химической и нефтехимической промышленности.

НОВЫЕ ЗАВОДЫ И ГОРОДА

Возникновение и бурное развитие химии и нефтехимии в Башкирии связано, прежде всего, с богатыми недрами и талантливыми учеными. С давних пор в республике добывают уголь, железную руду, золото, медь, газ и нефть. А мощная научная база, созданная в вузах, способствует развитию всей отрасли.

Настоящий скачок в развитии химической и нефтехимической промышленности в Башкирии произошел незадолго до Великой Отечественной войны. Именно в 1930-е годы в БАССР нашли нефть и начали строительство мощных химических производств. Заложенные тогда заводы «Башнефти» и «Башкирской содовой компании» превратились сегодня в промышленных гигантов.

Поворотным моментом в истории химической промышленности БАССР стало постановление «О развитии промышленности БАССР». Благодаря этому своеобразному плану в республике стали одно за другим строиться новые производства и открываться нефтяные месторождения. Да что там заводы – на карте Башкирии стали появляться новые города! Так появились, например, Ишимбай, Салават, Октябрьский.

В довоенные годы были запущены Ишимбайский нефтеперегонный завод и Уфимский завод крекинга. Был построен нефтепровод Ишимбай-Уфа, построены несколько ТЭЦ. Но настоящий бум промышленного производства в республике приходится на годы Великой Отечетсвенной войны. Тогда в Уфу и другие города были эвакуированы сотни предприятий из западной части СССР. А их основе и произошло становление башкирской химии.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

После войны перед властями Башкирии поставили новую задачу – сделать БАССР центром химической и нефтехимической промышленности Советского Союза. Со временем это решение практически удалось воплотить в жизнь. К началу 1980-х годов в республике действовали десятки предприятий, мощности которых обеспечивали продукцией едва ли не всю страну.

В этом году бывший Стерлитамакский содовый завод, а ныне производство «Сода» АО «БСК» отмечает 75-летний юбилей. Чуть раньше, в прошлом году, 55 лет со дня рождения отметил завод «Каустик», также входящий в структуру «Башкирской содовой компании». Только два этих предприятия дают работу тысячам жителей города. О чем еще можно говорить, когда День города в Стерлитамаке совпадает с Днем химика?

Еще один флагман башкирской химии – «Башнефть». На заводах компании также трудятся тысячи рабочих, инженеров и ученых. Роль этого флагмана нефтяной промышленности России невозможно переоценить. Башкирию невозможно представить без «Башнефти».

В городе Салават работает еще одно из ведущих предприятий нашей страны – «Газпромнефтехим Салават». Фактически сам город строился вокруг завода, а его их история переплелась в единое целое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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