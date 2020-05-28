Коронавирус в Башкирии, последние новости на 29 мая 2020 года: число заболевших перевалило за 3000

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии и публиковать последние данные по заболеваемости.

ЗАНЯТОСТЬ КОВИДНЫХ КОЕК МЕНЬШЕ 50 ПРОЦЕНТОВ

Так, по состоянию на утро 29 мая в республике зарегистрирован 3021 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Ежедневный прирост заболевших по-прежнему держится на достаточно высоком уровне: +79 за сутки. Из них 885 человек находятся в стационарах: состояние 550 пациентов оценивается как удовлетворительное, 284 – средней тяжести, и еще 52 – тяжелое. К аппаратам ИВЛ в настоящий момент подключены 10 пациентов, еще 112 нуждаются в дополнительной кислородной поддержке. А вот еще 1111 жителей республики с подтвержденным диагнозом находятся на амбулаторном лечении: болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме.

- Новых летальных случаев не зарегистрировано, число скончавшихся от COVID-19 по-прежнему составляет 18 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 57 пациентов – всего их уже 1007 человек, - уточнили в республиканском министерстве здравоохранения. - Также за сутки зарегистрировано 191 случай ОРВИ и 50 внебольничных пневмоний.

Таким образом по количеству заболевших Башкирия сейчас находится на 16-м месте в России, при этом эксперты подчеркивают – республика вышла на затяжное плато по коронавирусу, а значит, ситуация с эпидемией относительно стабилизировалась. Занятость ковидных коек не превышает 50%, а открытие нового инфекционного госпиталя под Уфой позволит освободить другие медицинские учреждения, занятые пациентами с коронавирусом.

В УФЕ НА ЗАВОДЕ УМПО ПОДОЗРЕВАЮТ ВСПЫШКУ КОРОНАВИРУСА

Сотрудники главного оборонного предприятия в республике встревожены: на УМПО подозревают вспышку коронавируса. По последним данным опасный вирус обнаружен у девяти сотрудников, которые работали в разных цехах и не пересекались друг с другом. Сейчас региональный Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Согласно официальным данным диагноз подтвержден у двух рабочих, остальные ждут повторных тестов. Вот только решение о закрытии цехов пока до сих пор от руководства не поступало.

Впрочем, как сообщили в пресс-службе ОДК-УМПО, сейчас предприятие работает в обычном режиме. В тех цехах, где находились заболевшие, уже провели полную санитарную обработку. На заводе также сообщили, что начиная с 25 марта, диагноз COVID-19 подтвердился у 11 сотрудников предприятия.

ДИРЕКТОРАМ ШКОЛ ГРОЗИТ УВОЛЬНЕНИЕ ЗА МАССОВЫЕ ГУЛЯНИЯ УЧЕНИКОВ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗВОНКЕ

Уже 29 мая для выпускников прозвенит долгожданный последний звонок. К сожалению, из-за коронавируса в этом году не будет ни объятий с любимыми педагогами, ни гуляний в парках до утра, а сам последний звонок пройдет в режиме онлайн.

Более того, на очередном оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров заявил, что директоры школ лично отвечают за своих учеников и будут незамедлительно уволены, если старшеклассники все же устроят массовые гуляния.

- Сразу предупреждаю: если я узнаю, что какой-то класс собрался и отмечал последний звонок, директор будет уволен. Это их забота. Пусть школьники пожалеют директоров, и директора пусть очень ответственно подойдут к этой истории. Это не шутки, это серьезнейшие противоэпидемиологические мероприятия! – подчеркнул руководитель региона, призвав не повторять опыт 9 мая, когда многие люди вышли на улицы, и в результате чего сейчас в Башкирии регистрируется ежедневный прирост числа зараженных коронавирусом.

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО СТУДЕНТОВ БАШГУ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

Как рассказал вице-премьер башкирского правительства Фанур Ягафаров во время очередного оперативного совещания, сразу несколько студентов Башкирского государственного университета заразились коронавирусом – все они сейчас госпитализированы, а их контактный круг лиц тщательно отрабатывается.

- Болезнь протекает у них в легкой форме, без симптомов. Всех, кто с ними контактировал, поместили в изолятор. В общежитии проведена дезинфекция, - подчеркнул чиновник.