УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- лот № ПО021: Блочная газовая котельная: Здание котельной 51 м2, металлокаркас сэндвич панель, 1 этаж; Газовый водогрейный котел «ЗИОСАБ-3000» с горелкой Р510. Мощность 2,58 Гкал/час, год выпуска 2003г., вес 20тн, состояние исправное по адресу: РБ, Белорецкий р-н, д. Ассы.

- лот № ПО022:Благоустройство (ГПА): металлические ворота, забор металлический 197пог.м, уборная металлическая, замощение - ж/б плиты 592 кв.м, - лот № ПО024:Система управления ГПА: Комплексы программно-технические для автоматизации управления технологическими процессами, 3 панели с приборами, год выпуска 2002, состояние исправное

- лот № ПО026:Газоснабжение (ГПА): Станционные газопроводы с запорно-регулирующей арматурой, Газопровод 100х4 20м, 50х4 25м, ГРПШ-1 4/3 кгс/см2, ГРПШ-2 3/0,4 кгс/см2,

- лот № ПО029:Насосная ГПА-ТЭЦ: Установки водоподготовительные, Здание насосной 101 м2, металлокаркас сэндвич панель, 1 этаж; 3 сетевых насоса WILO IPG 100/232-30/2; Насос подпитки WILO MHI 203-1/E/3-400; Бак подпитки V-5,3м³; Блочная водоподготовительная установка БВПУ-5; 4 электрических водогрейных котла ЭПЗ-400 И3 М; 5 циркуляционных насосов WILO IPN 40/160/2.2/2; 2 пластинчатых теплообменника по 1,2 Гкал., состояние исправное,

- лот № ПО031:Узел коммерческого учета газа ГПА-ТЭЦ: Узел учета газа, ультразвуковой, Корректор СПГ-761; Датчик расхода газа ДРГМ-400; Датчик давления МИДА-ДА-13П-К-01; Датчик температуры ТПТ-15-2. состояние исправное,

- лот № ПО066 Трансформаторы силовые 1600/10: ТСЗ-1600/10 2 шт., производство ОАО УЭТМ, масса 5000кг состояние исправное;

-лот № ПО067

Распределительный пункт 10 кВ совмещенный с транс.: РП-81 10/0,4 кВ в т.ч.: трансформатор силовой ТСЗ 630 кВа 10/0,4 кВ - 2 шт; панель коммутационная КСО-9666-10 - 4 шт; РУ 0,4 кВ в комплекте 2 секции (3,4 секции)., состояние исправное.

Все находится по адресу: РБ, Белорецкий р-н, д. Ассы.

1. Начальная цена Объекта продажи: лот № ПО021 - 392 794 руб. 35 коп., в т.ч. НДС 65 465 руб. 72 коп., лот № ПО022 - 2 975 218 руб. 49 коп., в т.ч. НДС 495 869 руб. 75 коп., лот № ПО024 - 99 488 руб. 25 коп., в т.ч. НДС 16 581 руб. 38 коп., лот № ПО026 - 203 310 руб. 34 коп., в т.ч. НДС 33 885 руб. 6 коп., лот № ПО029 - 638 198 руб. 77 коп., в т.ч. НДС 106 366 руб. 46 коп., лот № ПО031 - 56 745 руб. 15 коп., в т.ч. НДС 9 457 руб. 52 коп., лот № ПО066 - 447 821 руб. 72 коп., в т.ч. НДС 74 636 руб. 95 коп., лот № ПО067 - 393 493 руб. 90 коп., в т.ч. НДС - 65 582 руб. 32 коп.

2. Организатором Запроса является: ООО «Интер РАО – Центр управления за-купками» в г. Уфа; адрес: 450059, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.3, контактное лицо Гилязова И.М., контактный телефон (347)222-86-25, доб.72268, адрес электронной почты: Gilyazova_IM@interrao.ru.

3. Документация о Запросе, определяющая порядок проведения Запроса и утвержденная Приказом от 22.12.2015 №482 (далее – Положение), а также иные сведения, касающиеся Запроса и Объекта продажи, могут быть получены Претендентами и/или Участниками на основании их письменных заявлений, содержащих идентифицирующие признаки Претендентов и/или Участников, обратный почтовый адрес, адрес электронной почты и контактный телефон, направленных по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.3, а также по электронной почте: Gilyazova_IM@bgkrb.ru, а также, посредством функции «написать сообщение автору лота» в извещении, размещенном на ЭТП. Форму предоставления документации (бумажная или электронная) определяет Организатор. Плата за предоставление Положения не взимается. Положение также размещено в открытом доступе на официальном сайте ООО «БГК» (www.zakupki.bgkrb.ru), на официальном сайте ПАО «Интер РАО» (www.interrao.ru.).

4. Участие в Запросе оформляется посредством подачи заявки на электронной торговой площадке (ЭТП) посредством заполнения соответствующих полей электронной формы заявки с указанием цены предложения. Подача заявки с 22.04.2020 до 22.05.2020 возможна участниками, зарегистрированными в установленном порядке на сайте ООО «БГК» http://www.zakupki.bgkrb.ru/sales/ средствами сайта. Список необходимых документов, а также подробный порядок оформления участия приведен в Положении и на официальном сайте ООО «БГК». В случае личного представления заявки прием осуществляется до истечения срока, указанного в настоящем пункте, каждый рабочий день с 9.00 до 17.00 часов по следующему адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.3.

5. Победителем Запроса признается (1) участник, заявивший самую высокую цену, либо (2) участник, предложивший наиболее выгодные дополнительные условия для Продавца, в случае равенства предложений о цене, поступивших от участников, либо (3) допущенный к участию в Запросе участник, заявка которого по времени была зарегистрирована ранее остальных, в случае равенства предложений о цене и предложений о дополнительных условиях, поступивших от участников. Организатор процедур оставляет за собой право на проведение переторжки.

6. Дата, время и адрес места проведения (подведения итогов) Запроса: 25.05.2020 в 17.00 часов по местному времени, по месту нахождения Организатора.

7. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса.

8. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом доступе на официальном сайте ООО «БГК» (http://zakupki.bgkrb.ru.//sales/), на официальном сайте ПАО «Интер РАО» (http://etp.interrao-zakupki.ru).Срок приема заявок на участие в отборе: с 22.04.2020 до 22.05.2020.

В случае, если на дату окончания приема предложений по лоту не зарегистрировано ни одной заявки на участие в процедуре, срок приема заявок на участие в отборе продлевается на период с 25.05.2020 до 25.06.2020.

Ахтямов Артур Расимович: (347) 269-48-55, внутр. 94-555, адрес электронной почты: AKHTYAMOV_AR@bgkrb.ru.

По вопросу подачи предложений:

Гилязова Ирина Маратовна, телефон: 8(347)222-86-28, доп. 72-268, адрес электронной почты: Gilyazova_IM@interrao.ru.

На правах рекламы