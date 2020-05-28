2020-05-28T12:37:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Башкирии заявил, что коронавирус добрался до членов регионального правительства

Радий Хабиров призвал чиновников соблюдать меры предосторожности
Павел КРАЙНОВ
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Члены башкирского правительства продолжают работу в обычном режимеЧлены башкирского правительства продолжают работу в обычном режимеФото: Артем КИЛЬКИН
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Распространение коронавируса в Башкирии вышло на новый уровень: в списки зараженных стали попадать сотрудники регионального правительства. Как заявил глава республики Радий Хабиров, на днях стало известно, что диагноз COVID-19 поставили несольким работникам башкирского Белого дома.

Во время оперативного совещания Хабиров подчеркнул, что распространение опасной инфекции в регионе продолжается и резко снимать ограничения, введенные в конце марта, никто не собирается. О том, как будет жить Башкирия летом, решение будет принято в ближайшее время. А пока коронавирусом заражаются, в том числе, сотрудники правительства.

- Скажем так, ситуация не простая. Мы видим, что коронавирус стал подбираться к нашей управленческой команде. Я призываюсь вас соблюдать все санитарные и противоэпидемиологические меры, - заявил Радий Хабиров.

Напомним, ранее коронавирусом переболел один из ближайших сподвижников главы республики, депутат и вице-спикер башкирского парламента Рустем Ахмадинуров.

Напомним, сегодня количество заразившихся коронавирусом в Башкирии впервые превысило три тысячи человек. На данный момент общее число заболевших составляет 3021 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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