Стройка на карантине

Если к лету ограничения будут смягчены, большинство застройщиков восстановят темпы строительства, - сообщает портал «Квадратный метр»

"Себестоимость строительства продолжит возрастать из-за девальвации рубля и перехода отрасли на новую модель финансирования. Поэтому высока вероятность, что цены на жилье сохранятся или вырастут, - полагает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. - Предложение при этом будет уменьшаться из-за ухода из отрасли слабых застройщиков, а также приостановки разработки новых проектов".

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Меры господдержки - программа субсидирования ипотеки - заработают в полную мощность только после выхода из режима самоизоляции.

- Нацпроект "Жилье и городская среда" предписывает выйти на строительство 120 млн кв. м в год к 2024 году. Возможно незначительное снижения целевых показателей, - говорит член Общественного совета при Минстрое Рифат Рузилевич Гарипов. В мае, по его словам, должна быть представлена программа по реализации нацпроекта, которая будет учитывать и программу развития индивидуального жилья (около 40 млн кв. м в год).

Сейчас застройщикам не хватает стройматериалов и рабочей силы. Если к лету ограничения будут смягчены, то большинство восстановят темпы строительства, подчеркивает Гарипов.

Выход из режима самоизоляции будет сопровождаться ростом активности покупателей, говорит коммерческий директор группы "Родина" Ксения Юрьева. На рынок вернутся клиенты, которые не успели завершить сделки до апреля. Но после кратковременного всплеска поток сделок за счет отложенного спроса иссякнет, и только к концу года начнет медленное восстановление, когда стабилизируются цены на нефть и возымеют действие антикризисные меры властей, считает Юрьева.

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"Глубина падения рынка будет зависеть от длительности карантина и масштаба экономических последствий. Напомню, по сравнению с 2007 годом в 2008 году было заключено почти на 70% меньше сделок на первичном рынке Москвы, а в 2009 году - на 80% меньше, чем в тот же докризисный период", - отмечает гендиректор УК "Развитие" Игорь Козельцев.

К середине года экономика начнет восстанавливаться, даже если пандемия еще не закончится, считает Александр Моор, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики. Бизнес адаптируется под новую реальность, избавится от неликвидных активов, поэтапно реструктуризирует свои активы и расходы, заработают меры государственной поддержки.

Фото: Сергей Михеев/РГ