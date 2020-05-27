Ипотека и рынок недвижимости Уфы 2020: влияние пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса приостановила все процессы, в том числе, замедлился темп выдачи в 2020 году ипотечных кредитов. Ипотека и рынок недвижимости в Уфе и Башкирии переживает не лучшие времена. Но вирус приходит и уходит, а жить где-то надо. Поэтому сейчас – особенно в связи с выходом из режима самоизоляции - многие интересуются: что же происходит на рынке недвижимости и как, безболезненно и с максимальной выгодой, войти в новые условия. Эти и многие другие вопросы максимально детально обсуждали представители власти, застройщиков и банков на круглом столе «Комсомольской правды», который, кстати, проходил в режиме онлайн. Безопасность – прежде всего.

Подорожает ли квадратный метр?

Коронавирусная атака стала серьезным ударом для большей части бизнеса – в том числе, досталось и застройщикам: подорожание стройматериалов, новые требования к условиям труда и так далее. Как отреагировали компании на изменения, продиктованные эпидемиологической обстановкой?

- Сохранить занятость людей стало первоочередной задачей для нашей компании, - отмечает Салават Назаров, директор по маркетингу ГК «Первый Трест». - В противном случае, отсутствие квалифицированной рабочей силы на объектах строительства привело бы к весьма плачевным результатам: задержки в процессе стройки или даже полная остановка деятельности. Мы сделали все возможное, чтобы компания продолжала работать.

Для поддержания строительного бизнеса и банков появилась госпрограмма льготного ипотечного кредитования – под 6,5%. Это вызвало большой интерес у населения, еще бы: сочетание крайне низкой процентной ставки и довольно комфортных условий – заманчивое предложение. Хватит ли квадратных метров на всех желающих

- Дефицита новостроек в Башкирии опасаться однозначно не стоит, - уверена Анастасия Гилева, управляющая операционным офисом ПАО «Абсолют Банк» в Уфе. - Наша республика вошла в топ-5 регионов России по объемам ввода жилья в январе-марте этого года. В первом квартале 2020-го объемы сдачи жилья выросли в Башкирии почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые три месяца 2020 года в Башкирии построено более 620 тысяч квадратных метров жилья, это 8,5 тысяч квартир. В республике работают около 150 крупных и устойчивых строительных компаний, и они однозначно смогут обеспечить нормальную работу отрасли.

А каковы прогнозы: стоит готовиться к подорожанию жилья?

- В нынешней ситуации застройщики будут использовать акционные предложения, и - теоретически – цены на квадратный метр жилья могут снизиться на 10-15%, - считает Айдар Зубаиров, управляющий банком «Открытие» в Республике Башкортостан. – Поскольку застройщикам надо выполнять планы, они будут вынуждены пойти на такие меры.

- После того, как началась пандемия, и ввели режим самоизоляции, аналитики и эксперты спрогнозировали понижение стоимости квадратного метра в России до 30%, - добавляет представитель ГК «Первый Трест». - На сегодняшний день в Уфе глобального снижения цен на жилье не зафиксировано. Да, есть скидки в рамках определенных акций у застройщиков, но это не носит какой-то массовый характер. Полагаю, что снижение стоимости жилья на первичном рынке в ближайшее время возможно будет только в рамках отдельных программ. И, возможно, вторичное жилье будет немного дороже «первички». Причиной этому может послужить то, что люди с наличием небольшой суммы денег, обремененные обязательствами по ипотеке, и вынужденные снимать жилье, вероятно, будут с большим интересом смотреть в сторону уже готовых квартир.

Сделки в интернете и меры поддержки

В период самоизоляции бизнес вынужден был перейти на дистанционное взаимодействие с клиентами. Да и сейчас многие боятся посещать публичные места. Что предлагают банки для своих клиентов?

- Что касается Абсолют Банка, то мы начали «уводить ипотеку в онлайн» гораздо раньше других, - отмечает Анастасия Гилева. – Еще два года назад запустили цифровую платформу по приему заявок на жилищные кредиты онлайн и подключили к ней партнеров среди риэлторов и застройщиков. Сегодня более 90% ипотечных заявок приходят к нам через этот канал. Отмечу, что оценка квартиры и ее согласование как объекта залога у нас тоже проводятся онлайн, необходимости в посещении банка нет. Кроме того, процессы в работе Абсолют Банка с партнерами среди риэлторов и застройщиков отстроены так, что выход на сделку возможен уже на следующий день. В дальнейшем у наших клиентов тоже нет необходимости посещать банк для обслуживания ипотеки, все операции: внесение ежемесячных платежей, досрочное погашение, даже продление страховки и получение налогового вычета – можно совершать дистанционно, через интернет-банк или мобильное приложение. А сейчас мы развиваем сервис по проведению сделки на территории агентств недвижимости и застройщиков. Благодаря ему клиенту в принципе не нужно будет приходить в офис банка.

- Цифровая площадка банка «Открытие» пользуется популярностью. На сайте наш потенциальный клиент может рассчитать платеж по ипотеке, а также посчитать, будет ли ему выгодно рефинансирование. Кроме того, клиент может, находясь у себя дома, подать онлайн-заявку, и получить ответ в течение нескольких минут, - рассказывает Айдар Зубаиров. – Кроме того, мы запустили сервис по дистанционному оформлению ипотеки. Он позволяет заемщикам сэкономить время и избежать целого ряда технических сложностей при заключении сделки. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить заявку в офисе застройщика, в отделение банка обращаться не нужно. Кстати, ряд застройщиков предлагает специальные условия по процентной ставке для клиентов, оформивших кредит в «Открытии».

Коронавирус ударил по многим семейным бюджетам. На какую помощь могут рассчитывать потребители ипотечного продукта?

- Для тех участников нашей программы «Жилстройсбережения», которые заканчивают период накоплений, мы вносим ряд стимулирующих мер поддержки, - подчеркнула Ольга Порсина, менеджер проектов Дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Фонда развития жилищного строительства РБ. - В частности, участники программы, берущие ипотеку по льготной ставке, будут получать дополнительную помощь - по 3000 рублей ежеквартально в течение 12 месяцев. То есть, даже если человек всего 1-2 месяца участвовал в программе и сейчас решил взять кредит, мы все равно продолжаем выплачивать ему премию. В таком случае, на протяжении года кредитная ставка для него по этой программе составит уже не 6,5%, а 4-4,5%. Кроме того, у нас запланированы увеличение ежеквартальных премий, а также отменяются штрафные санкции для тех, кто из-за карантина не смог вносить средства. И еще хорошая новость: граждане, которые уже участвовали в программе, получат возможность вступить в нее повторно. Впоследствии мы будем вносить новые меры поддержки.

Повышение первоначального взноса: взять ипотеку стало сложнее?

Недавно банки начали повышать сумму минимального взноса для покупки жилья в кредит. Насколько сильно ухудшатся шансы среднестатистического потенциального заемщика?

- Банки заинтересованы в платежеспособном клиенте, поэтому за счет повышения размера взноса отсекают процент людей, которые, возможно, не смогут своевременно погашать ипотеку, - рассуждает Салават Назаров. - Такая тактика основана на статистике: чем больше первоначальный взнос, тем меньше процент просрочек по кредиту. Поскольку человек уже заплатил внушительную сумму, он приложит все усилия, чтобы не потерять это жилье.

- В любой кризис банки усиливают внимание к рискам, поднимают ставки до 15-20, или даже до 30% по первоначальному взносу, повышая входной порог для получения ипотеки, - поясняет Айдар Зубаиров. - Это, конечно, несколько ухудшает положение клиентов, но с другой стороны, банки предоставляют им более интересные условия по ставкам. К примеру, в нашем банке первоначальный взнос составляет 20%, однако по новой госпрограмме мы предоставляем кредит не под 6,5%, а под 6,25%.

Есть и другие способы максимально безболезненно преодолеть порог увеличенного первоначального взноса.

- В Абсолют Банке семьи с детьми могут оплатить половину минимального взноса, то есть 10% от стоимости жилья, собственными средствами, - отмечает Анастасия Гилева. – А другие 10% «закрыть» материнским капиталом. Мы практически единственные в республике предоставляем такую возможность не только по стандартным программам, но и по «Ипотеке с господдержкой 2020», и по «Семейной ипотеке». В целом, минимальный размер первоначального взноса не является критичным для Башкирии, поскольку средний размер первоначального взноса у нас на протяжении последних трех лет держится на уровне 28-32% от стоимости жилья.

Самые низкие ставки и другие интересные предложения

На «ура» восприняли граждане новую льготную программу с господдержкой под 6,5%.

- Если учесть, что максимальный срок кредита по этой программе – 30 лет, а средний срок ипотеки в Башкирии – 20 лет, то за годы получается значительная экономия на выплатах, - отмечает Анастасия Гилева. - Уже сейчас мы видим, что «Ипотека с господдержкой 2020» интересна заемщикам. Мы уже одобрили несколько десятков заявок на кредит по этой госпрограмме и проводим сделки. Наибольший интерес у заемщиков по этой госпрограмме вызывает жилье в таких районах Уфы, как Планета и Яркий. Ранее звучали опасения, что максимальной суммы кредита в 3 млн рублей по госпрограмме будет недостаточно. Однако это не так. Средний ипотечный чек по первым сделкам в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» у нас не превышает 2,5 млн рублей.

А аппетит только растет: какие еще есть выгодные варианты на ипотечном рынке?

- В банке «Открытие» кредит на новое жилье по ставке в 4,7% могут получить семьи, где второй и последующие дети родились после 1 января 2018 года. Программа действует до конца 2022 года, - рассказывает Айдар Зубаиров. – Отмечу, что таких низких ставок еще не бывало.

Будут ли банки еще снижать ставки, или напротив – стоит ждать повышения?

- На сегодняшний день максимально низкие ставки на покупку квартиры в новостройке по программам с государственным субсидированием – это «Семейная ипотека» - от 4,5% и «Ипотека с господдержкой 2020» от 5,9% - говорит Салават Назаров. – Мы должны понимать, что банки дают дополнительный дисконт за счет своих резервов и будут ли ставки еще снижаться – большой вопрос. У каждой кредитной организации своя программа привлечения клиентов. Чаще всего сниженную ставку или льготный период предлагают банки, которые только выходят на рынок. Крупные же банки, у которых уже сформировалась обширная база клиентов, используют этот инструмент гораздо реже.

Если говорить не о маленьких процентах, а подойти с другой стороны – объект и условия кредитования – что еще предлагают банки клиентам?

- Во втором квартале 2020 года мы запускаем ипотечное кредитование загородной недвижимости, - поделился Айдар Зубаиров. – В целом, отмечу, банк «Открытие» реализует все государственные программы – и даже с более низкой ставкой, нежели заявленная изначально. В том числе, это ипотека для военных, и кредиты на жилье для желающих переехать на Дальний Восток.

Как взять ипотеку: пошаговая инструкция

Ситуация с вирусом внесла свои коррективы. Стало ли сложнее получить ипотеку в новых условиях? - Безусловно, режим самоизоляции для многих осложнил оформление ипотечного кредита, - говорит Анастасия Гилева. - Среди причин отмечу ограничения в работе МФЦ, сложности с получением от работодателей документов, необходимых для подачи заявки на ипотеку. Однако главной проблемой оказалось то, что многие продавцы квартир из осторожности отменяли просмотры и переносили сделки. Сейчас, из-за постепенного ослабления режима самоизоляции в республике, рынок недвижимости «просыпается». Уже в первые дни после майских праздников количество ипотечных сделок у нас в Абсолют Банке резко выросло и вплотную приблизилось к уровню прошлого года. С каждым днем заявок на ипотеку становится все больше. Особенно по госпрограмме.

Итак, что делать, если вы решились обзавестись собственными квадратными метрами, но личных сбережений пока не хватает? Обращайтесь в банк – вам подскажут.

- Для начала нужно определиться с целью кредита: квартира с первичного рынка или «вторичка», человек будет жить один или с семьей, на какой срок нужна ипотека. Все это мы разбираем с клиентами на консультациях, - рассказывает Айдар Зубаиров. – По «первичке» схема действий такая: клиент приносит пакет документов, мы оформляем заявку и изучаем предложения от застройщиков, в том числе, акционные. Кстати, решение по заявке действует в течение трех месяцев. Если говорить о вторичном жилье, клиент самостоятельно, либо с помощью риелтора, выбирает квартиру, в остальном – то же самое.

- Что касается участников программы «Жилстройсбережения», после окончания периода накопления они получают льготный кредит по ставке 6,7%, - говорит представитель Фонда развития жилищного строительства РБ Ольга Порсина. - Участник должен обратиться лично в банк, являющийся партнером по программе (Уралсиб или Сбербанк), подать заявку, согласно требованиям банка. Что касается федеральной программы, участники могут подать заявку в любой банк, выдающий кредиты по данной программе, в режиме онлайн – здесь уже личного участия не требуется.

Застройщики также делают все, чтобы создать максимально комфортные условия своим клиентам.

- В ГК «Первый Трест» все очень просто и прозрачно. Все наши ЖК аккредитованы в 22 ведущих банках страны, которые предлагают более 80 вариантов ипотечных программ. Клиент обращается к нам в офис с желанием купить квартиру, и наш ипотечный брокер помогает выбрать наиболее подходящий ему вариант ипотечного кредитования. На месте формируется заявка и направляется в наши банки-партнеры. Все операции происходят в режиме одного окна: быстро и удобно, - говорит Салават Назаров.

Популярные вопросы

Изменились ли условия для получения ипотеки?

– В одних банках меняется первоначальный взнос, другие - снижают ставки, а в остальном, в том числе, по списку документов – особых изменений нет, - утверждает представитель банка «Открытие».

- По нашим прогнозам, в дальнейшем, после выхода из режима самоизоляции, все сложнее будет получать ипотеку заемщикам с «серыми» доходами. Банки будут более «жестко» подходить к оценке их возможностей с точки зрения финансовой нагрузки, - дополняет представитель Абсолют Банка.

На основании чего банки могут отказать в предоставлении кредита?

- Как и раньше, на первом месте среди самых распространенных причин отказов – высокая закредитованность. В 2019 году жители Башкирии взяли на 12% больше потребительских кредитов, чем в предыдущем году, и сейчас этот тренд не изменился. На втором месте – плохая кредитная история, - рассказывает Анастасия Гилева.

Страховка: для чего и можно ли отказаться?

- Если мы говорим о первичном рынке жилья, страхование является обязательным, в случае со «вторичкой» - добровольным. Но я убежден, что, поскольку кредит оформляется на длительный срок, а суммы подразумеваются внушительные, разумно принять защитные меры, - утверждает Айдар Зубаиров. – Можно сколь угодно быть уверенным в своем доходе и стабильном положении, но со страховкой все-таки спокойнее. А ситуация с пандемией только подтверждает мои слова. Впрочем, сам факт одобрения заявки на кредит от этого не зависит.

Инвестиции в недвижимость. Какие есть выгодные предложения?

- Самая ликвидная недвижимость находится в центре города, поскольку здесь и максимальная проходимость, и удобная транспортная доступность. К примеру, один из вариантов – квадратные метры в клубном доме «Соты» на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской революции, - рассказывает Салават Назаров.