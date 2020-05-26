Коронавирус в Башкирии, последние новости на 27 мая 2020 года: 79 новых заболевших, еще 18 выздоровевших

После традиционных майских праздников власти Башкирии частично ослабили режим самоизоляции, который был введен в конце марта этого года из-за угрозы распространения коронавируса. Некоторые ограничения сняли, но борьба с опасной инфекцией продолжается. Сегодня чиновники башкирского правительства строго следят за тем, чтобы жители городов и сел не устраивали массовых мероприятий, носили в общественных магазинах и транспорте защитные маски и перчатки и призывают старшее поколение оставаться дома.

Промежуточные результаты битвы с эпидемией COVID-19 накануне обсуждали на оперативном совещании в региональном правительстве. На этот раз совещание проводил первый вице-премьер Андрей Назаров. Он рассказал о том, как властям Башкирии удалось в рекордные сроки построить новый инфекционный центр под Уфой и пообещал, что уже в ближайшее время туда переведут пациентов из уфимских больниц.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Поскольку правительство республики уже несколько месяцев работает в режиме оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, то на каждом заседании стал уже традиционным доклад министра здравоохранения. Максим Забелин рассказал, что в Башкирии только за прошедшие сутки было зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе диагноз был подтвержден у 2851 человека.

На данный момент количество летальных исходов пациентов с коронавирусом остается прежним – 18 человек за все время пандемии.

- За прошедшие сутки в республике выздоровели 18 пациентов. За все время с полным выздоровлением из стационаров выписались 902 человека, - заявил Максим Забелин.

По его словам, на сегодняшний день в больницах проходят лечение 846 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще у 1085 пациентов болезнь протекает в легкой форме, поэтому они лечатся амбулаторно.

По данным аналитиков Роспотребнадзора по Башкирии, заболеваемость коронавирусом в республике составляет 70,6 человек на 100 тысяч населения. Это соответствует 16-й строчке среди всех регионов России по уровню заболеваемости.

СТРОГИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Напомним, что в Башкирии режим самоизоляции вовсе не отменен – его лишь немного ослабили. Теперь каждый житель Башкирии при появлении в общественном месте обязан носить защитную маску и перчатки. Власти республики продолжают наказывать нарушителей.

- За прошедшую неделю в республике за нарушение всех правил, которые связаны с установлением режима повышенной готовности, наказано более 2,5 тысячи человек. Наши коллеги из министерства внутренних дел ежедневно отправляют на патрулирование улиц более двух тысяч человек. В Уфе – 300 сотрудников. Несмотря на сложившуюся ситуацию, у нас правонарушения, которые фиксируются следственными органами, остаются на прежнем уровне, – рассказал на оперативном совещании секретарь межведомственного совета общественной безопасности республики Алексей Касьянов.

Кроме того, в правительстве Башкирии в очередной раз напомнили, что в республике действует режим строгой самоизоляции для лиц старше 65 лет. Им разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости. Правда, если старшее поколение принимает решение самоизолироваться на своих дачных и садовых участках – власти не будут этому мешать. Но ездить каждую неделю в сад и обратно в город все-таки запрещено.

БЕЗРАБОТИЦА РАСТЕТ

К сожалению, нерабочий апрель внес свои коррективы в экономику Башкирии. Проблемы бизнеса, которые власти региона пытаются решить с помощью налоговых льгот и других мер поддержки, по всей видимости пока не сработали. С другой стороны, за помощью к государству обратились еще не все, кому она положена. Но на конец мая факт остается фактом – безработица растет гигантскими темпами.

С докладом о положении дел на рынке труда во время оперативного совещания в правительстве Башкирии выступила вице-премьер, министр труда и соцзащиты Ленара Иванова. По ее словам, с 1 января этого года количество официально зарегистрированных безработных увеличилось в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года.

- По состоянию на 25 мая численность безработных граждан составляет 60 тысяч 33 человека. Всего в центры занятости поступило 64 тысячи заявлений, - заявила Ленара Иванова.

Вице-премьер также отметила, что среди тех, кто подал заявление на пособие по безработице с 1 марта потеряли работу 34% заявителей. Буквально неделю назад она говорила, что количество безработных в Башкирии уже побило все рекорды – столько их не было почти никогда. Стоит отметить, что министерство труда республики приводит только официальные данные.

- Что касается банка вакансий, то, к сожалению, на сегодняшний день напряженность у нас выросла. Теперь количество вакансий у нас в два раза выше, чем количество ищущих работу, - подчеркнула Иванова.

В свою очередь, вице-премьер выступила с инициативой расширить список получателей ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Сейчас семьям, где средний доход на одного человека ниже прожиточного минимума, полагается по пять тысяч рублей на ребенка.

Сейчас по республиканскому законодательству на получение этой выплаты не могут рассчитывать дети неработающих родителей. Иванова предложила исключить это ограничение и позволить семьям с безработными гражданами получать пособие на детей.

Предложение поддержал первый вице-премьер Андрей Назаров. Он поручил проработать необходимые поправки в региональное законодательство.