В Уфе восьмиклассник с друзьями угнал «Газель» и врезался в грузовик

В Уфе компания школьников решила прокатиться с ветерком и угнала грузовую «Газель», но поездка закончилась аварией.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, все произошло накануне: четверо подростков прогуливались по городу, дурачились, а на улице Пекинской заметили припаркованную грузовую «Газель», окна которой были закрыты только наполовину. Самый младший из друзей – 15-летний подросток – без труда забрался через окно в салон и открыл дверь. Не найдя в салоне ничего ценного, ребята решили воспользоваться возможностью и прокатиться по городу. Водителем вызвался быть все тот же восьмиклассник – парень неплохо умел водить, поскольку часто катался с отцом за городом.

Вот только далеко уехать юным путешественникам не удалось: буквально на следующем перекрестке «Газель» столкнулась с грузовиком, и перепуганные ребята бросились врассыпную. Самого же угонщика вскоре вычислили полицейские, с ним и его родителями сейчас беседуют полицейские.

- По факту угона сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили личность подозреваемого в угоне «Газели». По предварительным данным, им оказался несовершеннолетний ученик 8 класса одной из уфимских школ. В настоящее время по данному факту принимается процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.