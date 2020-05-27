Шеринг вещей: как это работает

Представьте: вы хотите испечь торт, для приготовления которого обязательно нужен блендер. Или у вас появилось желание освоить балансборд. Какие мысли только не придут в режиме самоизоляции! Вот только блендера и балансборда у вас нет. Что же делать? Спросить у друзей. Возможно, у них эти вещи лежат без дела. Вот здесь и приходит на помощь шеринг вещей (от английского глагола «to share» – делиться).

Передать вещи проще простого. Нужно всего лишь отправить их в посылке. С доставкой поможет компания Boxberry. Оформить посылку можно онлайн – на сайте Boxberry.

Обращаем ваше внимание, что тарификация Boxberry не привязана к весу. Например, если вещи для шеринга поместятся в коробку размера XS, то стоимость отправки выйдет совсем небольшой. Из Уфы в Москву – всего 257 рублей. Эта сумма указана со скидкой 19% – чтобы снизить цену, воспользуйтесь промокодом ЗАБОТА2020, когда будете оформлять посылку.

Делимся идеями, какие вещи можно отправить своим друзьям и близким.

Для хобби и работы

Во время самоизоляции многие организовали свое рабочее место дома. Заметили, насколько оно отличается от офиса? Дома может не быть принтера или даже обыкновенной компьютерной мыши. Не обязательно закупаться оргтехникой, особенно если вы ушли в режим хоум-офиса на время.

Возможно, тот же принтер может стоять без дела в соседнем городе. Пусть его отправят вам! А вы в ответ поделитесь чем-то своим: кто знает, может вашему коллеге нужен календарь с фирменной символикой компании или ламинатор, которым вы совсем не пользуетесь.

После работы важно иметь планы на вечер. Разнообразить досуг поможет шеринг вещей для хобби. Идей – великое множество! Вышивальщицам – запасы ниток, лежащих без дела. Кулинарам – вафельница, которая вам так и не пригодилась. Игроманам – настольная игра или пазл на 2000 деталей.

Шеринг – это отличная возможность понять, нужна ли вам какая-либо вещь. Если будете пользоваться полученным предметом на постоянной основе, то есть смысл потом обзавестись подобным.

Детские товары

Детям сейчас нужно особенно много развлечений и занятий. Здесь тоже можно обратиться к шерингу.

Приведём пример: когда вы были в гостях у двоюродной сестры из Брянска, заметили развивающий коврик. Вот только ваши племянники из этого коврика уже выросли. Зато как бы он понравился вашему сыну! Пришло время спросить у сестры, получится ли у него поделиться с вами этим ковриком. А вы взамен отправите родственникам что-нибудь из своих игрушек.

Здесь можно скооперироваться с детьми: ты – мне, а я – тебе. Пусть помогают вам собирать игрушки в посылке и ждать весточки в ответ.

Для дома и ремонта

Сейчас можно найти время для небольшого ремонта. Например, навести порядок в прихожей, починить комод или сделать полки на балконе. Покупать строительный инструмент, который пригодится пару раз, – сомнительное удовольствие. Особенно если есть родственники и друзья, у которых необходимый инструмент имеется.

Киньте клич, возможно, у кого-то лежит без дела перфоратор или набор отверток. Пусть вам отправят полезную посылку. Если вы сами – тот самый родственник с перфоратором, и уже закончили ремонт, то тоже можете передать инструмент туда, где он сейчас нужнее.

Для ухода за собой

В салон красоты сейчас попасть сложно. Однако это не повод отказываться от ухода за собой. Здесь на помощь придут самые разные бьюти-товары. Где их взять? Например, попросить в аренду в подруги.

Так у вас может появиться лампа для маникюра, массажеры для лица и увлажнитель воздуха для поддержания идеального микроклимата в доме. А если у вас есть подобные вещи, вы тоже можете поделиться ими со знакомыми.

Фото: служба доставки Boxberry

Для домашнего фитнеса

Тренажерные залы закрыты. Что делать? Тренироваться дома. К вашим услугам – гантели, эспандеры, степперы и любые другие тренажеры, которые не займут в вашей квартире много места.

Если у вас нет арсенала для домашних тренировок, то существует два варианта: приобрести спорттовары онлайн или взять «в аренду» у друзей. Кто знает, сколько продлится режим самоизоляции. Возможно, уже через пару месяцев мы вернемся к тренировкам в спортивных центрах, а накопленный инвентарь будет пылиться в углу.

Предлагаем меняться! Гантели в руки и вперёд – отправлять их в посылке подруге, которая проходит онлайн-марафон, посвященный подготовке фигуры к лету.

Всё в ваших руках: предложите вашим знакомым попробовать шеринг вещей. Пусть это станет доброй традицией.

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