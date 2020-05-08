Башкирские нефтяники поздравляют ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

В канун 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов, которые ценой невероятных усилий подарили нам жизнь и мирное небо. Величайший подвиг того поколения не будет забыт, а их свершения навеки станут для нас примером самоотверженного труда и самопожертвования.

В годы войны Башкирия стала одним из крупнейших индустриальных центров огромной страны, а нефтедобыча - одной из важнейших отраслей промышленности. В самые тяжелые годы, когда враг захватил огромные территории СССР, именно благодаря башкирским нефтяникам удалось восполнить нехватку горючего для фронта. Сегодня их благодарные потомки помнят и чтут героические подвиги тружеников тыла и благодарят за победу фронтовиков.

В «Башнефти» запустили акцию «Звонок ветерану» - сотрудники компании поздравят каждого ветерана по телефону

«МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЗНАЧИТ НЕФТЬ НА ВОЙНЕ»

Во время Великой Отечественной из Башкирии на фронт отправились пять тысяч нефтяников. Более половины из них домой так и не вернулись. Знамя павших героев подняли их товарищи, как на фронтах, так и в тылу. А после Победы совершили еще один подвиг – трудовой. Из тех, кто по возвращении на Родину связал свою судьбу с нефтяной промышленностью, оказались десять Героев Советского Союза и полный кавалер ордена Славы.

Когда полчища врагов вторглись в нашу страну, передовики-нефтяники не могли остаться в стороне. 22 июня 1941 года в Ишимбае состоялся митинг, где нефтедобытчики смело заявили: «Мы знаем, что значит нефть на войне. Пусть мы далеки от боевых фронтов, но мы являемся той же самой действующей армией и дадим нефти стране столько, сколько ей потребуется».

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ТАНК – НА ГОРЮЧЕМ ИЗ БАШКИРСКОЙ НЕФТИ

И башкирские нефтяники выполнили свое обещание – за годы войны в Башкирии было добыто почти пять с половиной миллионов тонн нефти. И это в условиях нехватки специалистов и рабочих рук, ведь почти половина рабочих ушли на фронт. Всего на нефтедобыче в том же Ишимбае в годы войны трудились 826 человек, треть из которых были женщины.

Вклад нефтяников Башкирии в общее дело Победы в свое время оценил легендарный нарком нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков. Именно он сказал, что каждый третий танк, идущий в бой, заправлялся горючим из башкирской нефти.

Подвигами на фронте и героическим трудом в тылу башкирские нефтяники внесли большой вклад в Победу над врагом

БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ

Сегодня дело тружеников тыла, самоотверженно ковавших Победу на нефтепромыслах, продолжают их благодарные потомки. Компания «Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», помнит и гордится своими славными предшественниками.

Сегодня в компании насчитывается 1400 ветеранов-участников Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. Каждый год ко Дню Победы к ним в гости приходят волонтеры компании, вручают подарки, благодарят за мирное небо над головой. Ветераны получают материальную помощь, а с начала 2020 года покрываются расходы на оплату услуг ЖКХ. Также им проводят ремонты в квартирах и жилых домах.

В этом году вручение подарков и продуктовых наборов перенесли, чтобы не рисковать здоровьем ветеранов. Фото: май 2019

К сожалению, в этом году из-за эпидемиологической ситуации ко Дню Победы посетить ветеранов на дому не удастся – нефтяники настоящего заботятся о здоровье нефтяников прошлого и все подарки, в том числе продуктовые наборы, будут вручать позже. В «Башнефти» запустили акцию «Звонок ветерану» - сотрудники компании поздравят каждого ветерана по телефону. Также специально для них, их детей, внуков и правнуков 9 мая пройдет праздничный онлайн концерт, где артисты споют песни и прочтут стихи военных лет. Прямая трансляция начнется в 15:00 в сети Инстаграм на официальной странице «Башнефти».

В честь Дня Победы сотрудники компании записали поздравления для своих ветеранов и тружеников тыла. Со словами благодарности выступили передовики и ветераны нефтепереработки «Башнефти».

Анатолий Воробьев, начальник производственной площадки «УНХ» филиала «Башнефть-Уфанефтехим»:

- В эти дни мы с гордостью вспоминаем имена участников боевых сражений и тружеников тыла. Башкирские нефтяники и нефтепереработчики обеспечивали фронт авиационным и автомобильным топливом, смазочными материалами. За годы войны добыча нефти и ее переработка в Башкирии увеличились в разы. Героический труд наших дедов не только приблизил Победу, но и стал фундаментом развития нефтяной отрасли республики. Мы должны быть достойными преемниками поколения победителей. Честь и слава героям, подарившим нам мирное небо над головой!