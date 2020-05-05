Коронавирус в Башкирии, последние новости на 6 мая 2020 года: число зараженных выросло до 1136 человек

«Комсомолка» продолжает публиковать актуальную информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в Башкирии. Так, по состоянию на утро 6 мая 2020 года в республике зарегистрировано 1136 случаев заболевания COVID-19 (+34 случая за вчерашние сутки).

- В стационарах проходят лечение 446 человек, состояние 298 оценивается как удовлетворительное, 114 – средней тяжести, 34 – тяжелое. Еще 18 пациентов находятся на аппарате ИВЛ, - добавили в региональном минздраве.

Что касается умерших, то число жертв опасного вируса не меняется уже на протяжении недели – это 14 человек, зато количество выздоровевших и выписавшихся из клиник пациентов с каждым днем растет. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова, уже 259 жителей республики излечились от коронавируса и отправились домой.

Что касается продолжающегося прироста числа заболевших, то в минздраве объяснили это «недостаточными мерами самоизоляции».

- Мы выходим в магазин в масках и перчатках, при этом не стремимся изолироваться дома, продолжаем с кем-то встречаться, - заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.

В БАШКИРИЮ ВОЗВРАЩАЮТ 1800 ВАХТОВИКОВ ИЗ БАШКИРИИ

28 апреля в Ленском районе Якутии вахтовики, среди которых находились несколько сотен жителей Башкирии, вышли на митинг. Они обратились к главе Башкирии с заявлением, что на месторождении случилась вспышка коронавируса, но никаких карантинных мер руководство не соблюдает. Все заболевшие и здоровые находятся в одном помещении, люди не могут узнать результаты своих анализов и вообще получить квалифицированную медпомощь, также практически полностью отсутствуют средства индивидуальной защиты.

Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал на обращение и на оперативном совещании в правительстве заявил, что поможет вернуться на родину всем 1800 вахтовикам.

- Мы первые вывезли из Якутии первых 200 наших вахтовиков с Чаяндинского месторождения. Там начинала складываться непростая ситуация, и нужно было срочно забрать их домой. Велика вероятность, что среди них есть инфицированные COVID-19. Заберём всех, и это ляжет серьезной нагрузкой на наших врачей и всех, кто организовывает эту работу. Заболевших мы вылечим. А всем, кто не заболел — придётся побыть определённое время на строжайшей изоляции, чтобы не подвергать риску других, - написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

3 мая прибыла первая группа из двухсот рабочих, а 5 мая в уфимском аэропорту приземлились еще два спецборта с 200 вахтовиками на борту. У всех у них тщательно измерили температуру и отправили на трехнедельный карантин в обсерваторы, где для них обеспечат «нормальные условия, нормальное питание и нормальный быт». До сих пор точно неизвестно, сколько среди них зараженных. У всех вахтовиков взяли анализы, и по данным регионального минздрава уже как минимум одного рабочего с признаками коронавируса госпитализировали.

- Все учреждения (обсерваторы – Ред.) должны находиться под охраной. Это будет непросто. Если там высокий процент инфицированных, мы можем получить за один день-два такое же количество, к которому мы два месяца подбираемся, – добавил Радий Хабиров.