«Никогда не прощу этих людей»: уфимца по дороге остановили полицейские и не пропускали к умирающему тестю

«Я никогда не прощу этих людей, потому что они не дали мне проститься с близким человеком!» - с такими словами в редакцию «Комсомолки» обратился уфимец Андрей Н., который 1 мая потерял своего любимого тестя. Вполне возможно, что умирающего мужчину удалось бы спасти или хотя проститься с ним, но Андрея и его жену остановили полицейские, выписав протокол за нарушение режима самоизоляции. Сейчас уфимец намерен через прокуратуру и суд не только обжаловать этот протокол, но и наказать тех, кто умышленно его удерживал и издевался, зная, как его ждут в другом конце города.

«БУДЕМ ДЕРЖАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО, ТОГДА ВООБЩЕ НИКУДА НЕ УСПЕЕТЕ»

- Моему тестю Олегу Петровичу, царство ему небесное, исполнилось 73 года. Последний год он сильно болел и уже не вставал – сахарный диабет, почки отказывали, врачи подозревали онкологию. За ним ухаживала дочь, моя жена – ездила к нему делать уколы, давала лекарства, вызывала скорую, когда нужно, - рассказывает Андрей Н. – В тот день позвонила теща, сказала, что мужу плохо, и моя жена поехала к нему, а я остался дома с ребенком. Вызвали скорую, но они не стали госпитализировать его, а выписали обезболивающие. К тому же в больнице сейчас можно подцепить коронавирус, а в его состоянии это была бы верная смерть.

Вечером пожилому мужчине стало гораздо хуже, и Андрей вместе с женой поехали к нему домой – сделать укол или хотя успеть проститься, но в районе Монумента Дружбы их автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. И хотя Андрей ехал, не превышая скорость, в маске и пристегнутый, его начали допрашивать с пристрастием.

- Сначала спросили паспорт, потом документы на машину и водительское удостоверение. Я попытался выяснить, на каком основании меня вообще остановили, ведь я ничего не нарушаю, а они мне заявили: «Ну раз ничего не нарушаешь, будем привлекать тебя за коронавирус». Жена попыталась объяснить, что мы очень торопимся. Что у нас умирает близкий человек, и нам срочно нужно ехать, а они в ответ с издевкой: «Очень хорошо, продержим вас тут подольше, тогда вообще никуда не успеете. А будете дергаться, привлечем вас за неповиновение сотруднику полиции», - вспоминает уфимец. – Моей жене вообще начали угрожать, что сейчас закончат со мной и примутся за нее, если она не замолчит и не перестанет плакать.

НАМЕРЕН ИСКАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СУДЕ

По словам Андрея, его с супругой продержали больше часа – проверили всю машину. Заглянули даже в багажник, пробили на штрафы, а когда мужчина пытался заснять происходящее на мобильный телефон, отобрали и его, чтобы проверить – не украденный ли он.

- В итоге мне выписали протокол за нарушение режима самоизоляции, но не по водительскому удостоверению, а по паспорту, мол я «находился в общественном месте без уважительной причины или пропуска, выданного работодателем, тем самым нарушая режим обязательной самоизоляции». Но мне было уже все равно, и разбираться по поводу протокола я не стал – важно было ехать дальше. Вот только, как оказалось, торопиться было уже некогда – мой тесть умер, так и не дождавшись нас и нашей помощи, - не может сдержать своих эмоций уфимец.

Похоронив тестя, Андрей все же решил добиться справедливости и наказать своих обидчиков. Для этого он вместе со своим адвокатом составил обращение в прокуратуру, а также в суде намерен обосновать, что протокол ему выписали ни за что, а также требовать от сотрудников ДПС возмещение морального ущерба. Адвокат Андрея Н. считает, что это вполне реально.

- Поездка к тяжело больному родственнику — это, конечно же, уважительная причина при любом режиме. Сотрудники полиции проявили бесчеловечность. Мы обязательно будем обжаловать их действия, - заявил адвокат Наиль Абдуллин.

ВОДИТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЛСЯ ОЗВУЧИВАТЬ ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ

Совершенно иную версию по поводу случившегося озвучили в МВД по Башкирии. Как заявили в пресс-службе ведомства, водитель сам тянул время – отказывался сообщать цель своей поездки и не предоставлял свои документы.

- По имеющейся на данный момент информации, водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД, от дачи каких-либо объяснений о причинах поездки отказывался, а также отказался предоставлять документы и сообщать личные данные. То же самое он заявил при понятых. В результате инспектором пришлось потратить значительное время, чтобы установить личность водителя и выяснить, что он не зарегистрирован на интернет-ресурсе «Дорога 02». После составления протокола водитель был немедленно отпущен, - заявили в пресс-службе МВД по Башкирии.