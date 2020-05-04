2020-05-04T19:12:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 5 мая 2020 года: Радий Хабиров велел быть строже с нарушающими

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 5 мая 2020 года, что известно на данный момент
Эльвина АПАРИНА
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В больницах Башкирии продолжают лечение 445 человекВ больницах Башкирии продолжают лечение 445 человек
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«КПУфа» продолжает публиковать актуальную информацию по коронавирусу в Башкирии. Так, по состоянию на утро 5 мая 2020 года число зараженных COVID-19 в Башкирии составило 1 102 человек. За сутки это число выросло на 80 человек. Больше недели в республике нет погибших. Это число так и остается неизменным – от инфекции со времен начала эпидемии скончались 14 человек.

За последние сутки в регионе от вируса излечились 70 человек, теперь общее количество выздоровевших составило 255 человек, сообщили в Минздраве региона.

В больницах Башкирии продолжают лечение 445 человек, 298 из них в удовлетворительном состоянии, в состоянии средней тяжести – 113 человек, а 34 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 18 человек - на ИВЛ. Те 388 человек, у кого заболевание проходит в легкой форме, находятся дома.

ВВЕДЕН МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

4 мая в Башкирии вступил в силу так называемый масочный режим. Согласно поправке в указ главы республики о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, все жители региона, находясь вне своего дома, обязаны носить защитные маски.

Радий Хабиров сообщил о новой мере еще 30 апреля на оперативном совещании в правительстве. Он отметил, что предупредил заранее, чтобы людям «спокойно дать возможность купить эти маски». Как долго продлится новый режим, пока неизвестно.

БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ ЕЩЕ ЖОЩЕ

Радий Хабиров попросил полицейских штрафовать и применять самые жесткие меры в отношении тех, кто нарушает режим самоизоляции и «ведет себя вызывающе».

- Мы все-таки больше предупреждаем. Но в тех случаях, когда жители наши ведут себя вызывающе, немедленно применять самые жесткие меры, - сказал глава.

Также он поблагодарил жителей за соблюдение всех мер, за то, что уехали за город. С его слов, Уфа очень хорошо соблюдает режим самоизоляции.

400 ВАХТОВИКОВ ЗАКРЫЛИ В ОБСЕРВАТОРЫ

В обсерваторы поместили 400 вахтовиков, которые прибыли с Чаяндинского месторождения в Якутии. Всего на родину должны прилететь 1800 человек.

- Там сложилась очень непростая ситуация, скопилось большое количество людей. По информации из СМИ, многие из них заражены. Нам нужно было срочно людей оттуда забирать. Там наших 1800 [человек]. Прибыло уже четыре борта, – сказал Хабиров.

Он отметил, что на данный момент прибыли 400 вахтовиков, и пока «нет понимания по степени инфицирования этих людей». Известно, что у них уже взяли анализы и завтра станет известно, сколько именно человек из первой группы являются носителями коронавируса. По данным Минздрава РБ, одного рабочего с признаками ковида уже перевели в госпитальную базу.

Всех прибывших из Якутии вахтовиков направляют в обсерваторы. Рабочие проведут там 21 день. Хабиров распорядился создать для них «нормальные условия, нормальное питание и нормальный быт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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