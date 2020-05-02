Коронавирус в Башкирии, последние новости на 3 мая 2020 года: республика выйдет на плато через неделю?

Число заболевших коронавирусом в Башкирии растет. «КП-Уфа» публикует актуальные данные на утро 3 мая. В республике за последние сутки подтверждены еще 92 случая новой коронавирусной инфекции. Теперь заболевшими в регионе числятся 935 человек, выписано - 183 выздоровевших пациента.

252 ЧЕЛОВЕКА ЛЕЖАТ В БОЛЬНИЦАХ УФЫ

В стационарах на сегодняшний день проходят лечение 396 человек. Состояние 190 из них оценивается как удовлетворительное, 175 — средней тяжести. 31 человек остается в тяжелом состоянии, из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

Большинство зараженных размещены в клиниках Уфы — всего 252 пациента. 70 человек находятся под присмотром врачей клиники БГМУ, в городской клинической больнице (ГКБ) №8 размещены 55 человек, в ГКБ №5 — 45, в республиканской клинической инфекционной больнице — 35, в РКБ имени Куватова — 32.

Следом лидерство по количеству пациентов с ковид-19 перехватывают Белебеевская ЦРБ, где лечится 31 пациент, и больница Нефтекамска с 27 зараженными.

СТАЛИ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ТЕСТОВ

Значительный рост числа больных коронавирусом в Башкирии связан с увеличением числа тестов. Об этом заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Он уточнил, что сейчас анализы берут у большего количества людей, отрабатывают контакты зараженных, а также тестируют приезжающих в регион из Москвы.

Аналогично рост количества больных объяснял ранее сотрудник проектного офиса БГМУ и УГАТУ по математическому моделированию ситуации с коронавирусом Науфаль Загидуллин. По его словам, число заболевших достигнет 1000 человек уже к 3-4 мая.

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Количество тестов обещает еще вырасти в ближайшее время. Накануне, 2 мая, в регионе открылась 11-я лаборатория для тестирования на ковид-19. Она расположена на базе Белорецкой ЦРКБ и должна обслуживать медучреждения Зауралья. Диагностировать новый вирус в лаборатории будут методом ПЦР.

Главный врач Башкирии Максим Забелин выразил надежду, что увеличение объемов диагностики поможет предотвратить распространение вируса в регионе.

ВЫЙДЕМ НА ПЛАТНО К КОНЦУ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ?

Аналитики полагают, что рост числа заболевших коронавирусом в Башкирии продолжится до 9 мая. В 9-12 числах мая он остановится и республика выйдет, наконец, на плато.

"Мы прогнозируем, что число заболевших превысит 1000 человек к 3-4 мая и будет расти по 70-90 человек в день вплоть до 9-12 мая, когда этот рост зафиксируется (остановится)", — написал в соцсетях Науфаль Загидуллин, один из участников проектного офиса БГМУ и УГАТУ по математическому моделированию и прогнозированию ситуации с covid-19.

Он уточнил, что скорее всего 14 летальными исходами дело не ограничится и будут еще умершие.

Напомним, сейчас в тяжелом состоянии в регионе 31 человек и 19 из них на ИВЛ. Но, по словам Загидуллина, это немного — меньше прогнозируемых 5% от общего числа заболевших.