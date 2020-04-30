Коронавирус в Башкирии, последние новости на 1 мая 2020 года: в Башкирии новые правила самоизоляции

Комсомольская Правда – Уфа продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии – по состоянию на утро, 1 мая, в республике зарегистрированы 766 случаев заболевания.

НОВЫЕ ПРАВИЛА САМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ

Глава республики Радий Хабиров, как и обещал ранее, постепенно вносит изменения в указ о полной самоизоляции из-за коронавируса в Башкирии. Так, 30 апреля он распорядился, что полная самоизоляция в Башкирии продлевается как минимум до 11 мая. Жители региона должны обязательно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски в любых общественных местах.

Также Хабиров освободил младшеклассников от дистанционного обучения в период с 6 по 8 мая. Длительность поездок на автомобилях скорректировали с учетом выезда граждан на дачу и в сады – теперь за рулем можно провести до 180 минут. Количество суточных поездок осталось прежним – одна.

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БАШКИРИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАСТИ

В республике уже несколько дней подряд количество выявленных больных коронавирусом переваливает за 50 человек в сутки. В минздраве и руководстве региона просят жителей Башкирии сохранять спокойствие. Высокое число зарегистрированных случаев обуславливается частыми проверками жителей региона. Примечательно, что помимо Уфы, большой прирост заболевших начинают фиксировать в менее крупных городах. Например, в Белебее и Ишимбае.

К слову, в Башкирии уже больше недели нет ни одного официально зарегистрированного случая смерти от коронавируса. Печальная статистика остановилась на 14 жертвах опасной инфекции.

БАСТУЮЩИХ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ВАХТОВИКОВ ВЕРНУТ В БАШКИРИЮ

Около 1800 рабочих, которые трудятся вахтовым методом в Якутии, попали в незавидную ситуацию, они не могут вернуться домой из-за угрозы распространения коронавируса – по словам вахтовиков начальство не разрешает им самостоятельно покидать территорию рабочего поселка. Мужчины, среди которых есть рабочие из Башкирии, даже устроили бунт, который закончился митингом и перекрытой дорогой. В ситуацию решили вмешаться в руководстве республики.

Радий Хабиров поручил замруководителю своей администрации Ринату Баширову обеспечить возвращение вахтовиков на Родину. Естественно, с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.