2020-04-29T19:07:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 30 апреля 2020 года: количество заболевших приближается к 700

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 30 апреля 2020 года, что известно на данный момент
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Прирост заболевших в Башкирии минздрав республики объясняет широким охватом тестирования населенияПрирост заболевших в Башкирии минздрав республики объясняет широким охватом тестирования населенияФото: архив КП
Изменить размер текста:

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии продолжает увеличиваться. Только за последние сутки прирост инфицированных составил 60 человек, общее количество зараженных коронавирусом на утро 30 апреля 2020 года составило 691 человек. Из них 357 госпитализированы в стационары, где получают все необходимое лечение, а еще 211 с легкой формой заболевания находятся на амбулаторном лечении.

А вот количество умерших от опасного вируса не меняется уже несколько дней – их по-прежнему только 14 человек. Зато число выздоровевших увеличивается, только за минувшие сутки выздоровели и отправились домой 30 пациентов, общее число излечившихся достигло 106 человек.

- Прирост новых случаев в республике связан с увеличением выполняемых тестов. Чем больше граждане сдают тест на COVID-19, тем быстрее могут снять ограничительные мероприятия в республике. Кроме того, в скором времени ожидается поступление тест-систем для проведения исследований ИФА, и в республике будет более широкий охват населения, - заявил министр здравоохранения Башкирии на очередном брифинге.

Также пять больниц в Башкирии закрыты на карантин: в их числе два отделения республиканского онкологического диспансера, частично закрыты центральные районные больницы в Белебеевском, Кармаскалинском и Балтачевском районах, а также корпус городской больницы №1 в Стерлитамаке.

В БЕЛЕБЕЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ СЦЕНАРИЙ С РКБ

В Башкирии продолжают обсуждать ситуацию в центральной районной больнице Белебея, закрытой на карантин из-за вспышки коронавируса. Сообщалось, что заражены и пациенты, и врачи, а СМИ делали прогнозы о повторении сценария с РКБ, где произошло массовое заражение коронавирусом. На очередном брифинге в Минздраве Башкирии опровергли эту информацию.

- В больнице сейчас проводятся карантинные мероприятия. Количество пациентов составляет 40 человек, часть из которых уже готовы к выписке. Все контактные лица также были вовремя выявлены, поэтому никакого драматического сценария развития и тем более нарушения мер эпидемической безопасности в больнице нет, - подчеркнул Максим Забелин.

Также министр здравоохранения республики заверил, что в больнице есть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты, а все жители Белебеевского района в любой момент могут получить необходимую медицинскую помощь без каких-либо ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии 25-летний парень жестоко надругался над своей зрелой подругой
Молодой уфимец погиб в собственном погребе, придавленный бетонной стеной
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
В Башкирии следователи раскрыли жестокое убийство 15-летней девушки, совершенное 14 лет назад
«Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с тренером, который два года подряд выводил команду в плей-офф
Родственников 19-летнего умирающего парня от опухоли мозга из Башкирии наказали за митинг
После общения с лже-сотрудником банка уфимка потеряла с карты полмиллиона рублей
Телеканал «Вся Уфа» проведет в прямом эфире телемарафон в честь 75-летия Дня Победы
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
Ксения Собчак рассказала, почему согласилась провести онлайн-форум в Башкирии
В Башкирии 19-летний парень, умирающий от опухоли головного мозга, впал в кому
«Хотим осадить злопыхателей!»: в минздраве Башкирии опровергли информацию о развитии «сценария с РКБ» в белебеевской больнице
ООО «БашРТС» призывает своевременно оплачивать полученные коммунальные ресурсы
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 29 апреля
В Башкирии сообщают о запрете продажи алкоголя до конца майских праздников – власти прокомментировали слухи
О городе, о доблести, о славе
В Уфе разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика
Потребители вправе самостоятельно принять решение об отключении отопления