Коронавирус в Башкирии, последние новости на 30 апреля 2020 года: количество заболевших приближается к 700

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии продолжает увеличиваться. Только за последние сутки прирост инфицированных составил 60 человек, общее количество зараженных коронавирусом на утро 30 апреля 2020 года составило 691 человек. Из них 357 госпитализированы в стационары, где получают все необходимое лечение, а еще 211 с легкой формой заболевания находятся на амбулаторном лечении.

А вот количество умерших от опасного вируса не меняется уже несколько дней – их по-прежнему только 14 человек. Зато число выздоровевших увеличивается, только за минувшие сутки выздоровели и отправились домой 30 пациентов, общее число излечившихся достигло 106 человек.

- Прирост новых случаев в республике связан с увеличением выполняемых тестов. Чем больше граждане сдают тест на COVID-19, тем быстрее могут снять ограничительные мероприятия в республике. Кроме того, в скором времени ожидается поступление тест-систем для проведения исследований ИФА, и в республике будет более широкий охват населения, - заявил министр здравоохранения Башкирии на очередном брифинге.

Также пять больниц в Башкирии закрыты на карантин: в их числе два отделения республиканского онкологического диспансера, частично закрыты центральные районные больницы в Белебеевском, Кармаскалинском и Балтачевском районах, а также корпус городской больницы №1 в Стерлитамаке.

В БЕЛЕБЕЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ СЦЕНАРИЙ С РКБ

В Башкирии продолжают обсуждать ситуацию в центральной районной больнице Белебея, закрытой на карантин из-за вспышки коронавируса. Сообщалось, что заражены и пациенты, и врачи, а СМИ делали прогнозы о повторении сценария с РКБ, где произошло массовое заражение коронавирусом. На очередном брифинге в Минздраве Башкирии опровергли эту информацию.

- В больнице сейчас проводятся карантинные мероприятия. Количество пациентов составляет 40 человек, часть из которых уже готовы к выписке. Все контактные лица также были вовремя выявлены, поэтому никакого драматического сценария развития и тем более нарушения мер эпидемической безопасности в больнице нет, - подчеркнул Максим Забелин.

Также министр здравоохранения республики заверил, что в больнице есть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты, а все жители Белебеевского района в любой момент могут получить необходимую медицинскую помощь без каких-либо ограничений.