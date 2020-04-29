Месяц дистанционного обучения в Башкирии: школьники не остались без знаний

В середине марта стало понятно, что эпидемия коронавируса затронет абсолютно все сферы жизни: в Минобре республики объявили, что из-за коронавируса все учебные заведения переходят в режим дистанционного обучения. Первыми на «дистанционку» ушли ВУЗы республики, затем 29 марта к ним присоединились 96 колледжей республики. Школьников было решено отправить на дополнительную неделю каникул, пока все учителя в срочном порядке проходили обучение по использованию электронно-образовательных ресурсов.

ТРИ ФОРМАТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Больше всего вопросов возникало по поводу, что делать тем ученикам, которые живут в удаленной местности без интернета, или в семье нет ни компьютера, ни захудалого смартфона, или есть один компьютер на несколько разновозрастные учеников. По опыту коллег из других регионов министерство образования Башкирии разработало три формата дистанционного обучения.

Первый формат, на котором сейчас учится около 80 % школьников в Башкирии – прямое онлайн-обучение через программы связи Skype, Zoom, электронные учебники и электронные образовательные платформы.

Второй вариант разработан для учащихся, у которых отсутствует высокоскоростной интернет либо нет компьютера, но есть телефон или планшет. Дети получат учебные кейсы через мессенджеры или электронную почту, выполненные задания отсылают обратно учителю.

Третий вариант – бумажные кейсы – был предложен как раз для учеников, проживающих в населенных пунктах, где нет интернета, или в семье отсутствуют электронные гаджеты, необходимые для обучения. Здесь все просто: учитель раздает задания «на листочке», ребенок выполняет их и отдает на проверку.

Что касается многодетных семей с одним компьютере, в Минобре Башкирии предложили комбинировать варианты дистанционного обучения: например, один ребенок занимается с учителем онлайн, а остальные выполняют электронные или бумажные кейсы. Затем дети меняются.

ТЕЛЕУРОКИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

6 апреля первый открытый урок онлайн решил провести сам глава Башкирии: в непринужденной обстановке Радий Хабиров рассказал ребятам о «времени героев», когда проявляются лучшие человеческие качества. Урок транслировали в интернете и на всех башкирских каналах. Позже открытые уроки с известными личностями вошли в традицию. Также были организованы телеуроки для первоклассников: под руководством заслуженного учителя Башкирии ребята изучали письмо, чтение, математику и окружающий мир.

В первый учебный день возникло множество проблем с подключениями: всероссийская образовательная платформа не справилась с многотысячными подключениями и просто рухнула. Родители заваливали учителей в мессенджерах сообщениями, что система безбожно «виснет». Тогда Радий Хабиров поручил Минобру республики разработать «нестандартные решения», и наладить дистанционное обучение в ближайшие дни, пока дети не потеряли интерес к учебе.

Решение было найдено: в дневное время родителям ограничили доступ на электронный образовательный портал, поэтому нагрузка на систему снизилась. Для учеников младшей школы большинство заданий учителя отсылают в мессенджерах, а домашнее задание и даже контрольные работы принимают в виде фотографий и видеозаписей на электронную почту. Для учеников средней школы видеоуроки чередуются с электронными кейсами, поэтому перебои в учебном процессе возникают редко.

Что касается выпускных экзаменов, ЕГЭ, последних звонков и выпускных вечеров, власти республики заверили, что все это будет – только позже, когда разрешится ситуация с коронавирусом. Пока ученикам предлагается готовиться к экзаменам самостоятельно и с репетиторами- конечно же, тоже онлайн.