2020-04-29T12:21:10+03:00
Общество

Власти Башкирии выделили 30 млрд рублей на поддержку бизнеса

Принципиальное условие получения государственной поддержки – сохранение не менее 90% рабочих мест
Эльвина АПАРИНА
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Все рестораны и кофейни сейчас закрыты, предприниматели терпят большие убыткиВсе рестораны и кофейни сейчас закрыты, предприниматели терпят большие убытки
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Из-за коронавируса большие убытки терпит и бизнес Башкирии, поэтому власти региона намерены выделить 30 млрд рублей на меры его поддержки. Радий Хабиров заявил, что власти помогут субъектам малого и среднего предпринимательства и наиболее пострадавшим секторам экономики. Речь идет о туристическом и гостиничном бизнесе, общепите, культурно-массовой сфере, спорте и частных дошкольных учреждениях.

В первую очередь в регионе создали центр антикризисного штаба, куда стекаются все обращения предпринимателей. Со слов министра экономического развития и инвестиционной политикиРустама Муратова, за все время в центр поступило почти 40 000 обращений: все обратившиеся получили консультацию, их заявки приняты в работу.

По закону от 10 апреля предприниматели освобождены от уплаты налога на имущество организаций, ставка по упрощенной системе налогообложения снижена с 6% до 1%. Также администрациям муниципалитетов рекомендовано сократить коэффициент при исчислении единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 0,1 до 0,005 и снизить ставку или полностью освободить предпринимателей от земельного налога.

Также с 1 апреля власти обнулили плату за аренду государственной и муниципальной собственности. Были разработаны меры адресной поддержки частных арендодателей, которые предоставили своим арендаторам скидки или отсрочку платежей по договорам, заключенным до 1 января 2020 года. Со слов Муратова, такой мерой поддержки уже воспользовались 56 компаний.

На разработку цифровых приложений для онлайн-сервисов утверждены гранты из средств бюджета, а сфера ЖКХ получит финансовую помощь к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов.

Ситуационный центр антикризисного штаба по бизнесу 8-800-250-21-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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