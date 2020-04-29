2020-04-29T12:19:00+03:00
Общество

Как власти Башкирии поддержали безработных и малоимущих в период эпидемии

Десятки тысяч жителей региона потеряли работу и остались без денег
Эльвина АПАРИНА
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Минтруд обещает всех обеспечить работой, нужно лишь обратиться в Центр занятости населения.Минтруд обещает всех обеспечить работой, нужно лишь обратиться в Центр занятости населения.
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Из-за распространения коронавируса десятки тысяч жителей Башкирии потеряли свою работу. Власти разработали специальный комплекс мер поддержки и с 30 марта повысили максимальный размер выплаты безработным в Уфе. В Башкирии в 2020 году запросили 3,3 млрд рублей на пособия по безработице, а обычно на это уходит 1,5-1,7 млрд рублей. Выплаты выросли до 13 949 рублей, пособие рассчитывается в каждом случае индивидуально, исходя из среднемесячной заработной платы за последние три месяца и количества недель, которые человек отработал за последний год.

Те, кто получал «черную» или «серую» зарплату, получат только минимальную сумму – 1 725 рублей. Чтобы рассчитывать на пособие, гражданин должен подать заявление и необходимые документы, и если все соответствует законодательству, то через 10 дней он будет признан безработным официально и начнет получать денежные зачисления на карточку.

Министр труда Ленара Иванова тем временем сообщает, что минтруд с радостью поможет устроиться на работу всем тем, кто ее потерял. С ее слов, в Башкирии есть вакансии с хорошей зарплатой даже в нынешней ситуации. Для этого нужно лишь обратиться в Центр занятости населения.

- Хотела отметить, что более тысячи вакансий активных есть в сельском хозяйстве, в ЖКХ, и зарплаты неплохие, от 25 до 70 тысяч, - подчеркнула Ленара Иванова.

ПАЕК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Поддержку от государства получили и многодетные семьи, и малообеспеченные. С 23 апреля для них началась раздача коробок с крупами, консервами, сгущенкой, маслом, молоком, печеньем, сахаром, чаем и киселем. Большая часть продуктов произведена в Башкирии. Такой набор полагается 72 000 малоимущим семьям и многодетным семьям.

Цена одного продуктового набора составила 700 рублей. Всего планируется сформировать сто тысяч пакетов и раздать до 1 мая из расчета – сколько в семье детей, столько и пайков.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

По вопросам выплаты пособий по безработице и регистрации в центрах занятости 8-347-218-07-07; Помощь продуктами пенсионерам, инвалидам и многодетным малоимущим семьям 8-800-201-89-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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