Коронавирус в Башкирии, последние новости на 28 апреля 2020 года: количество заболевших превысило 600 человек

«КП-Уфа» публикует актуальную информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в Башкирии. Так, на утро 28 апреля 2020 года число зараженных коронавирусом составило 631 человек, за сутки этот показатель вырос на 61. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин во время оперативного совещания в правительстве.

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 1100 человек. Речь здесь идет о тех, кто прибыл из других регионов России с диагнозом ОРВИ.

ВЫЗДОРОВЕВШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ – 80

Количество выписавшихся пациентов достигло 80, летальных исходов в республике нет уже шестые сутки, этот показатель остановился на 14.

В стационарах продолжаются оставаться на лечении 279 человек, еще 162 находятся на амбулаторном лечении, подытожил Максим Забелин.

ТУРИСТОВ ЗАКРЫЛИ В ОБСЕРВАТОРЫ

Накануне в Уфе приземлились самолеты с туристами из Дубая и Гоа. Первый лайнер – из Дубая – прибыл в башкирскую столицу вечером 26 апреля, на его борту находилось 117 пассажиров, среди которых 17 жителей Башкирии. Остальные сто туристов – из других регионов: Оренбургской, Самарской, Нижегородской, Свердловской областей, Татарстана, Пермского края.

Прибывших встретили специалисты республиканского Роспотребнадзора. Они измерили пассажирам температуру, после чего те прошли паспортный и таможенный контроль. Сразу после получения багажа 34 туристов отправили в обсерватор под Уфой на двухнедельную самоизоляцию. 50 человек внутренним рейсом вылетели в Екатеринбург. Оставшуюся часть пассажиров развезли на автобусах по своим регионам.

Второй самолет из Гоа, он прилетел утром 27 апреля. На борту находилось 162 туриста, 37 из них – жители Башкирии. В обсерватор доставили 56 пассажиров рейса. 51 человек вылетел из Уфы в Нижний Новгород.

Радий Хабиров поручил не выпускать их из обсерваторов, пока их анализы на коронавирусную инфекцию не покажут отрицательный результат.

- У меня огромная просьба, чтобы люди, которые пребывают из-за рубежа, пробыли в обсерваторе две недели, и только потом, при подтверждении отсутствия инфицирования, уже выходили, иначе будем плодить постоянно очаги, - заявил глава.

21-АЯ БОЛЬНИЦА ОТКРЫТА

27 апреля закончился карантин в городской клинической больнице №21, доложил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве.

- Все необходимые противоэпидемические мероприятия выполнены, и с 9 утра ограничения сняты. Больница работает в штатном режиме во всех отделениях и корпусах, – сообщил Забелин. - Больница №21 была закрыта 13 апреля. Ее работу возобновили по истечении 14-ти дней.

В настоящий момент на карантине частично остаются республиканской онкодиспансер (с 13 апреля закрыты два отделения, Белебеевская ЦРБ (с 7 апреля закрыто отдельное здание ЦРБ, а с 17 – хирургической корпус) и Кармаскалинская (с 23 апреля закрыты три отделения) и Балтачевская ЦРБ. Под полным ограничением из-за карантинных мероприятий все еще находится клиническая больница №1 в Стерлитамаке.

ОТМЕНЯТ ИЛИ ПРОДЛЯТ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Радий Хабиров заявил, что решение о том, будут ли продлевать или отменять режим самоизоляции будет принято в ближайшее время.

- Мы же здесь не звездочеты, гадать не можем, наступил ли пик или не наступил (эпидемии коронавируса. – ред.). Надо опираться на факты. У нас каждый день идет рост и довольно существенный. Надо настраиваться на долгую работу в таком режиме, - подчеркнул Хабиров.

Он также отметил, что решение о продлении или отмене режима самоизоляции будет зависеть от Президента России.

- Завтра или послезавтра мы ожидаем выступление президента нашей страны. На основании выступления и его предложений мы будем принимать решение как мы будем жить дальше, - заявил глава Башкирии.