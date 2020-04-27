Купи квартиру в ГК «Третий трест», не выходя из дома

Пандемия вмешалась в планы и задумки тысяч людей. Мы вынуждены подстраиваться под условия самоизоляции. Но жизнь не останавливается, и каждый ищет новые способы для реализации своих планов. Таких, например, как приобретение долгожданного жилья.

Решение найдено. На прошлой неделе крупнейший застройщик Башкирии ГК «Третий трест» в сотрудничестве с банком «Уралсиб» впервые провели регистрацию ипотечной сделки по договору долевого участия в режиме online. Вы только представьте: покупатель получил полный пакет документов без посещений Росреестра и МФЦ.

- Как правило, при сделках с первичной недвижимостью на стадии оформления документов необходимо фактическое присутствие покупателя в разных инстанциях, - поясняет Мария Подтеребкова, руководитель отдела маркетинга ГК «Третий трест». – Но в случае с электронной регистрацией сделки этого не требуется. Все необходимые документы для регистрации сделки и передачи данных оформляются за одно посещение офиса ПАО «Уралсиб», либо полностью в дистанционном режиме. В нынешних условиях это наиболее актуальный формат коммуникации с покупателями недвижимости.

Такое решение - абсолютно новый уровень взаимодействия застройщика и банка с клиентом. Теперь можно забыть про очереди, суету, бесконечные поездки по городу. Нужен лишь интернет и доступ к электронной почте.

А как же все остальное, спросите вы. Для заключительного этапа сделки такой подход идеален, но как изучить предлагаемые варианты, выбрать квартиру, подать заявку на ипотеку и так далее – в условиях самоизоляции? Руководство и специалисты ГК «Третий трест» тщательно все продумали. Отныне весь путь – от подбора квартиры до получения пакета документов – вы можете совершить, не покидая собственного дивана.

На сайте ГК «Третий трест» вы можете подобрать жилье, подходящее под конкретные параметры. Наверняка вы найдете «свое» уютное гнездышко: вашему вниманию – более 1500 квартир в разных районах Уфы.

Далее, вы можете записаться на онлайн-встречу с персональным менеджером, который покажет в режиме реального времени интересующие вас квартиры и поможет определиться с выбором. Нашли свой вариант? Тогда скорее бронируйте его – здесь же, на сайте застройщика. После того, как с вами свяжется менеджер по продажам, необходимо будет загрузить документы в специальную онлайн-форму, а кредитный менеджер уже сам направит запрос сразу в несколько банков-партнеров. Остается только получить одобрение.

После специалист от застройщика сам приедет к вам на дом с нужными бумагами для проверки и подписания. После этого договор отправляется на регистрацию, а вы спокойно ждете дома весь пакет зарегистрированных документов.

Всего пять шагов. Покупка квартиры перестает быть хлопотным и ресурсозатратным процессом. Отныне стать собственником недвижимости можно, расслабившись на диване с кружкой ароматного кофе.

- Когда от покупателя требуется совершить минимум активных действий, это показатель надежности застройщика, его стабильного положения на рынке и незыблемой репутации, - подчеркнула представитель ГК «Третий трест». – Мы как социально-ориентированная компания готовы сделать все для удобства и безопасности наших клиентов.