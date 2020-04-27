2020-04-27T15:02:45+03:00
Общество

«Был контужен, но смог защитить товарищей»: история подвига героя ВОВ из Башкирии

Лутфулла Габитов, рискуя жизнью, сорвал контратаку немцев и выполнил боевую задачу
Яна БАЗЕКИНА
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Герой вернулся с фронта домой с медалью за проявленную отвагу. Фото: Людмила АляеваГерой вернулся с фронта домой с медалью за проявленную отвагу. Фото: Людмила Аляева
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«Комсомолка» продолжает публиковать письма наших читателей, в которых они рассказывают о своих близких – отцах, дедах, прадедах, которые отправились на фронт и воевали за мирное небо над нашими головами.

Историей героя Великой Отечественной Войны и его подвига поделилась уфимка Людмила Аляева.

- Мой дедушка, Лутфулла Сибагитович Габитов, был командиром отделения 90 отдельного Штурмового инженерно-саперного батальона, и представлен к медали «За отвагу». 26 марта 1944 года старший сержант Габитов вместе со своим отделением штурмовал дома на Юго-восточной окраине Ковеля. На рассвете бойцы подползли к первому дому и начали бросать в него гранаты. Немцы открыли по отделению сильный пулеметный и минометный огонь. Разорвавшейся миной Лутфулла Габитов был контужен и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то увидел, что немцы пошли в контратаку, и открыл по ним огонь из своего автомата и даже смог убить трех гитлеровцев. Контратака была отбита, немцы были выбиты из трех домов, а поставленная боевая задача – выполнены. Как верный сын своей Родины Лутфулла Габитов был представлен к награде – медали «За отвагу», - вспоминает внучка героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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