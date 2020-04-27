Койке место: президент поручил построить новую инфекционную больницу

Как сообщает портал iz.ru, об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации по итогам совещания президента с главами двух регионов: Воронежской и Свердловской областей. Мероприятие прошло 22 апреля в режиме видеоконференции. Владимир Путин во время рабочих встреч поручил построить инфекционную больницу в Воронежской области. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что на возведение объекта на 250 коек потребуется два месяца.

В считаные минуты

Во второй половине дня президент, работающий в последнее время в резиденции Ново-Огарево, вначале связался по видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а позже с главой Воронежской области Александром Гусевым.

Руководители субъектов доложили президенту, что ситуация в регионах в целом находится под контролем. Это касается в том числе и выполнения планов по развертыванию коек для инфицированных пациентов. В частности, Евгений Куйвашев сообщил, что власти Свердловской области сейчас рассматривают возможность введения пропускной системы на время майских праздников. Эта мера должна снизить риски распространения болезни в регионе.

А вот Александр Гусев после своего доклада обратился к президенту с идеей построить в регионе областную инфекционную больницу. Однако на проектирование и возведение столь масштабного учреждения потребуется несколько лет, заметил Владимир Путин. Поэтому глава государства предложил рассмотреть возможность строительства быстровозводимого сооружения. При этом он не стал откладывать решение этого вопроса, а позвонил министру обороны Сергею Шойгу и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

— Мы разговариваем вчетвером: Шойгу, Мурашко и у меня на связи Гусев Александр Викторович из Воронежа. У него одна из проблем — это строительство новой инфекционной больницы. Он хочет на 250 коек, — пояснил суть вопроса президент.

— Владимир Владимирович, на 250 коек — два месяца, — отреагировал с предельной точностью глава оборонного ведомства.

Владимир Путин сообщил только что подключившимся собеседникам, что региональные власти готовы софинансировать строительство такого сооружения на 20%, и призвал согласовать возведение в области корпуса для лечения инфицированных пациентов.

Держать планку

Оба губернатора во время встреч также обратили внимание на важность поддержки граждан. Так, в Свердловской области установлены единовременные выплаты по 5 тыс. рублей для многодетных и малоимущих семей, а также семей с детьми-инвалидами. Кроме того, предусмотрены выплаты для самозанятых граждан. Для поддержки малого бизнеса приняты региональные законы, предусматривающие снижение налоговой нагрузки в отношении 18 видов деятельности.

Между тем воронежские власти в областном бюджете запланировали выделение 1,5 млрд рублей на поддержку региональной экономики. По мнению первого замглавы комитета Совфеда по экономической политике Сергея Калашникова, помощь гражданам сейчас играет ключевую роль. Она необходима, чтобы избежать массовой безработицы и резкого ухудшения качества жизни людей.

— Сохранение потребительского спроса, покупательной способности населения — единственное, что можно сейчас сделать для экономики. Поэтому помощь гражданам — основная задача, выполнение которой позволит благополучно пережить период пандемии. Призывы раздать людям деньги имеют определенный смысл. Выплаты лишними не бывают. По данным соцопросов, средства у граждан кончаются. Поэтому материальная поддержка населения важна и нужна, — заявил «Известиям» сенатор.

Евгений Куйвашев также попросил президента рассмотреть возможность включить жилищно-коммунальный комплекс в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения инфекции. Владимир Путин признал, что эта сфера действительно потерпела ущерб. Поэтому в ближайшее время состоится «развернутое совещание именно по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций», сообщил он.

— Отрасль ЖКХ уже несколько лет находится в убыточном состоянии. Долги перед поставщиками услуг превышают 1 трлн рублей, из которых население недоплатило около 570 млрд. Основная причина, по которой люди не платят за услуги ЖКХ, связана с падением реальных доходов населения в последние годы. Очевидно, что в условиях эпидемии, когда большая часть граждан уже потеряла в зарплатах, долги в сфере ЖКХ вырастут, — заявил «Известиям» член Общественного совета при Минстрое Гарипов Рифат Рузилевич.

По его словам, эта ситуация ставит под угрозу деятельность ресурсоснабжающих компаний, а, следовательно, такие важные вопросы, как подготовка к отопительному сезону. Также стоит учитывать, что под угрозой банкротств оказались управляющие компании, долги перед которыми исчисляются миллионами рублей, отметил он.

— В условиях коронавируса выросли их расходы на санитарную обработку, однако доходы при этом упали. Правительство РФ поддержало население в этой непростой ситуации и ввело мораторий на взыскание неустойки за несвоевременную или неполную оплату за жилое помещение, коммунальные услуги и капремонт до 1 января 2021 года. Теперь крайне важно поддержать саму отрасль. Имея миллиардные долги, при отсутствии возможности их взыскать, без поддержки государства она не справится. В итоге могут пострадать все граждане страны, — подытожил Рифат Гарипов.

Президент во время совещания обсудил с губернаторами и другие важные темы. В частности, он поручил правительству помочь Свердловской области со строительством ЕКАД. Транспортные вопросы Владимир Путин также обсудил с главой Воронежской области. Александр Гусев посетовал на нехватку автобусов большой вместимости. Президент позвонил министру транспорта Евгению Дитриху, которого призвал разработать меры по более быстрому развитию пассажирского транспорта.

Всегда ли готов

Региональным проблемам было уделено особое внимание и на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. В нескольких субъектах медучреждения все еще не до конца обеспечены необходимым оборудованием, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, поручив найти причину промедлений.

— Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными, — сказал он.

В каждом регионе должны быть сформированы специализированные медицинские бригады, чтобы быстро и качественно помогать пациентам с COVID-19. Премьер-министр призвал губернаторов убедиться в том, что врачей и среднего персонала для этого достаточно. При необходимости можно привлекать сотрудников медвузов и училищ, которые готовы к работе с такими больными.

Использование выделенных средств тоже вызвало вопросы. Некоторые регионы потратили менее 10% полученных денег. Это недопустимо, отметил Михаил Мишустин. Проблему признал и министр здравоохранения Михаил Мурашко, напомнив, что субъектам уже дали почти 80 млрд рублей на оборудование и койки. По его словам, ускориться в выполнении поставленных задач должны Омская, Белгородская, Орловская и Тверская области, а также Ставропольский край. В то же время глава ведомства похвалил Республику Коми, которой удалось сделать работу над ошибками и мобилизоваться.