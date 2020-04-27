IQOS представил коллаборацию с ведущими экспертами вкуса

Недавно в фирменном бутике IQOS в Уфе состоялся public talk**, посвященный коллаборации инновационного бренда IQOS с ведущими экспертами в мире вкуса. Мероприятие прошло при участии Яны Милорадовской, главного редактора «Собака.ru» в Петербурге, и Романа Гражданкина, шеф-повара гастробара «Casablanca».

Премьера глобальной коллаборации бренда состоялась в начале февраля в центре Москвы в необычном экспериментальном формате путешествия по миру вкусов и ощущений. Следующим шагом в развитии проекта стала серия мероприятий для совершеннолетних пользователей IQOS в российских городах, где бренд пригласил к сотрудничеству локальных гастро-экспертов.

На public talk в фирменном бутике IQOS Яна Милорадовская и Роман Гражданкин обсудили тему последних технологических трендов в кулинарии и миксологии, а также гастрономические особенности Уфы.

«Коллаборация бренда IQOS посвящена путешествию в мир новых вкусов, которые талантливые мастера высокой кухни и миксологии создали, используя новейшие технологии. Интересно наблюдать за тем, как на стыке науки, мастерства и импровизации рождаются вдохновляющие сочетания», — рассказывает Яна Милорадовская, главный редактор «Собака.ru»

«На мой взгляд, интересные коллаборации и новейшие технологии могут стать одним из факторов расцвета гастрономической культуры в России. Один из самых инновационных трендов в гастрономии сегодня - экологичность и внедрение безотходного производства, в этом смысле мне интересно работать с экологически осознанными брендами», - рассказывает Роман Гражданкин, шеф-повар гастробара «Casablanca».

*пользователи – совершеннолетние потребители никотинсодержащей продукции, которые в ином случае продолжили бы курить или употреблять иную никотинсодержащую продукцию.

**публичное обсуждение

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Фото предоставлены заказчиком.

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