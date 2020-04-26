2020-04-26T19:36:07+03:00
Общество

В Башкирии в одном из ночных клубов провели вечеринку в период самоизоляции

Работу заведения пресекли правоохранители
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Как сообщили в МВД, сейчас принимается решение по факту вечеринки.Как сообщили в МВД, сейчас принимается решение по факту вечеринки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В минувшую субботу один из клубов Стерлитамака решил устроить веселье на полную катушку и устроил большую вечеринку. Организаторов совсем не смутил действующий на территории Башкирии режим самоизоляции, при котором запрещено и ходить в клубы, и работать им. Однако посетители все же нашлись, а информация о прошедшей вечеринке разлетелась по социальным сетям и дошла до правоохранительных органов. Сотрудники полиции пресекли деятельность развлекательного заведения после сообщения, что там провели целое ночное шоу.

Как сообщили в МВД, сейчас принимается решение по факту вечеринки.

- После поступления сообщения в дежурную часть Стерлитамака сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Башкирии будет осужден за незаконную рыбалку
История с уфимской сиротой, которая продала волосы, чтобы прокормить детей, получила продолжение
Певец из Башкирии заснял редкое природное явление
У бабы Тони из Уфы, питавшейся одуванчиками, снова возникли проблемы
Сегодня ночью в Уфе продезинфицируют ряд улиц
Какой будет погода на майские праздники в Башкирии
«Просто хотел домой»: на брифинге минздрава прокомментировали побег мужчины из обсерватора под Уфой
В Стерлитамаке на 15 тысяч оштрафовали людей, которые вышли на митинг с требованием отменить режим самоизоляции
Пропавший в сентябре после застолья молодой отец в Башкирии найден мертвым
Сегодня в Уфу прилетит рейс с туристами из Дубая
В Башкирии еще 13 человек выздоровели от коронавируса
Министр труда Башкирии объявила, что есть свободные «вакансии с неплохой зарплатой от 25 до 70 тысяч рублей»
Статистика коронавируса в Башкирии на 26 апреля: зарегистрировано 37 новых случаев