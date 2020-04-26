В Башкирии в одном из ночных клубов провели вечеринку в период самоизоляции

В минувшую субботу один из клубов Стерлитамака решил устроить веселье на полную катушку и устроил большую вечеринку. Организаторов совсем не смутил действующий на территории Башкирии режим самоизоляции, при котором запрещено и ходить в клубы, и работать им. Однако посетители все же нашлись, а информация о прошедшей вечеринке разлетелась по социальным сетям и дошла до правоохранительных органов. Сотрудники полиции пресекли деятельность развлекательного заведения после сообщения, что там провели целое ночное шоу.

Как сообщили в МВД, сейчас принимается решение по факту вечеринки.

- После поступления сообщения в дежурную часть Стерлитамака сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.