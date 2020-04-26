Коронавирус в Башкирии, последние новости на 27 апреля 2020 года: количество заболевших перевалило за 500

«КП – Уфа» публикует актуальную информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в Башкирии. Так, по состоянию на утро 27 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 527 человек. Показатели смертности не изменились, в регионе по-прежнему остается 14 летальных исходов с коронавирусом. Уже пятый день число погибших не меняется.

ВЫЗДОРОВЕВШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ – 72

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Башкирии достигло 72 человек. Как сообщил министр здравоохранения на брифинге 26 апреля, за сутки по состоянию на сегодняшний день из больниц выписали 13 человек.

В стационарах продолжаются оставаться на лечении 279 человек, еще 162 находятся на амбулаторном лечении, подытожил Максим Забелин.

В БАШКИРИИ РАБОТАЮТ ОБСЕРВАТОРЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ОСТАНОВИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА

26 апреля вечером в аэропорту «Уфа» приземлился самолет с 62 туристами из Дубая. 28 человек – жители Башкирии, а остальные туристы – жители Калмыкии, Удмуртской республики, Пермского края.

- Всех разместят в обсерватор в санаторий «Юматово», - сказал Венер Изикаев, представитель Роспотребнадзора. – Иногородних тоже увезут туда, всех на 14 дней.

Также на днях сотрудники Роспотребнадзора ожидают прилета самолета с туристами из Гоа, они также отправятся на временное проживание в обсерватор.

МИТИНГ ПРОТИВ САМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

25 апреля к зданию администрации Стерлитамака вышли 20 человек. Горожане устроили митинг и требовали отменить режим самоизоляции. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник.

Только вот пожеланий жителей города никто не услышал, а самих митингующих оштрафовали на кругленькую сумму за нарушение режима самоизоляции.

- За нарушение режима всеобщей самоизоляции, в отношении 17 граждан составлены протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.6.1 КоАП РФ., - отметил собеседник.

Данная статья предусматривает строгое наказание - нарушителей оштрафуют на 15 000 рублей.

УЛИЦЫ ВСЕ ЕЩЕ ОБРАБАТЫВАЮТ

26 апреля в 22:00 в Уфе начали обработку улиц от коронавируса. Колонна техники с дезинфицирующими средствами проедет с 22:00 часов по следующим улицам: Злобина, Губайдуллина, Менделеева, Авроры, Батырская, Кувыкина, Рабкоров, С. Перовской, Сочинская, З. Биишевой, Армавирская, Правды, Новороссийская, Таллинская, Левитана, Магистральная, Дагестанская, Нигмати, Мечтателей, Летчиков, Ахметова, Проспект Дружбы Народов. Обработка закончится в 6:00.

В связи с этим горожан предупредили о необходимости заблаговременно планировать маршруты передвижения. Также жильцам первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов нужно закрыть окна

Средство «Этоксамин», которым обрабатывают улицы, сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города, отметили в мэрии.