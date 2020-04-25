Коронавирус в Башкирии, последние новости на 26 апреля 2020 года: указ о самоизоляции опять дополнили

«Комсомолка» продолжает собирать актуальную информацию о распространени коронавируса в Башкирии. На утро 26 апреля в республике зарегистриовано 490 случаев коронавируса, за день список больных пополнился на 35 человек. Показатели смертности не изменились, в регионе по-прежнему остается 14 летальных исходов с коронавирусом.

КАК ПОЕХАТЬ В САД

Глава Башкирии вновь дополнил указ о самоизоляции в регионе. Изменения коснулись, в частности, поездок на огород. Туда могут отправиться люди любого возраста, даже 65 плюс. Однако нужно будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность, бумаги, подтверждающие, что у вас есть дачный участок, и специальное заявление о прерывании режима изоляции.

Скачать заявление можно на сайте Дорога 02, переписать тоже разрешается.

В этом заявлении вы прописываете свое имя, время, когда вы выезжаете, и адрес. На поездку туда и обратно нужно одно заявление.

При этом регистрироваться на сайте Дорога 02 не нужно.

МОЖНО ЕЗДИТЬ В АВТОСЕРВИСЫ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ

Изменения в указе коснулись и перечня организаций, куда можно поехать в режиме самоизоляции. Условие одно — зарегистрироваться на сайте Дорога 02.

Если раньше разрешены были поездки в салоны связи и МФЦ, то теперь отправиться можно также к ветеринару, в зоомагазин, ритуальный салон, химчистку, автосервис, магазины стройматериалов и хозмаги, магазины запчастей, тканей, детской одежды, в салоны оптики и в парикмахерские, а также к адвокату или нотариусу.

По-прежнему можно ездить на работу и за экстренной медицинской помощью, но в этих случаях на портале уже можно не регистрироваться.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЛЬНЫХ

Статистика распространения коронавируса в Башкирии такова, что больше всего инфицированных в Уфе. В больницах башкирской столицы лечатся 186 человек. По-прежнему много госпитализированных с COVID-19 в Белебее - 29 пациентов.

На третьем месте - Туймазинский район, где в центральной больнице находятся восемь человек с коронавирусом.

Семь пациентов находятся в Бирской ЦРБ и по шесть в Стерлитамаке (в трех больницах) и в Исянгуловской больнице.