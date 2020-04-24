«Третий трест» заключил первую сделку по льготной ипотеке под 6% годовых

Накануне председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки. Но еще до официального опубликования документа в Уфе появился первый участник такой программы. Счастливчик знал, куда обращаться: он забронировал квартиру в новом жилом комплексе «Яркий» крупнейшего застройщика Башкирии – ГК «Третий трест». А Промсвязьбанк как участник сделки в дополнение к государственным субсидиям снизил ставку до 6%.

- Это новый опыт, который мы планируем популяризировать в кратчайшие сроки, - подчеркнула Мария Подтеребкова, руководитель PR-службы ГК «Третий трест». – Позволить себе такие решения могут только солидные застройщики, из года в год демонстрирующие стабильные показатели, в сотрудничестве с крупнейшими банками страны. К слову, наша сделка по выдаче льготной ипотеки – первая в стране по линии Промсвязьбанка.

Для тех, кто еще не в курсе, расскажем об условиях. Новая правительственная программа распространяется на жилищные займы в рамках определенной суммы, в регионах - до 3 млн рублей. Минимальный взнос по общим правилам составляет 20%, а льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. По России ставка утверждена на уровне 6,5%, но в ГК «Третий трест», как у партнера Промсвязьбанка, вы можете приобрести квартиру под еще более низкий процент – всего 6%.

– Но и это не все. Разумеется, мы не можем не брать в расчет сложившуюся эпидемиологическую обстановку в регионе, а безопасность и комфорт клиента – условия первоочередной важности для нас, - отмечают в ГК «Третий трест». - Поэтому мы предлагаем гражданам подать документы на ипотеку и получить одобрение в режиме он-лайн, то есть, не выходя из дома. Это станет оптимальным решением, особенно учитывая, что многие наши клиенты – жители разных районов Башкирии и даже других регионов.

Оформить заявку на получение льготной ипотеки по максимально сниженной ставке в 6% годовых можно в срок до 15 мая текущего года. Участники новой программы могут получить скидку на любую из 2800 квартир ГК «Третий трест» при заключении сделки он-лайн. Согласитесь, беспрецедентное предложение.

Да, есть определенные условия. В частности, сумма первоначального взноса, в качестве которого не принимается материнский капитал, максимальный срок – 240 месяцев, и сумма кредита – не более 3 млн рублей.

- Не лишним будет отметить, что строительство новых объектов, несмотря на сложную ситуацию в стране и регионе, ведется бесперебойно. А на многих объектах даже с опережением графика, - уверяет Мария Подтеребкова. – Поскольку ГК «Третий трест» является крупнейшим строительным предприятием Башкирии, власти предоставили нам все необходимые разрешения на осуществление любых работ.

Получить более подробную информацию по условиям ипотеки, выбрать идеальную квартиру, записаться на экскурсию, подать заявку можно в любое удобное для вас время на сайте https://tretiitrest.ru/, кроме того, вы можете оставить свои контактные данные на сайте компании, и специалисты сами свяжутся с вами.