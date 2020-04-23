«Писал в окопах, под обстрелами немцев»: воспоминания о герое Великой Отечественной войны из Башкирии

Своими воспоминаниями о герое Великой Отечественной Войны поделилась уфимка Венера Евсеева, которая решила рассказать о своем отце – Илье Ефимовиче Евсееве.

- В 1937 году моего отца, работавшего в комсомольской организации в Туймазах, мобилизовали в ряды Красной Армии. Пройдя обучение в Уманьском авиационном училище, а затем в Киевской военно-политической школе, в 1940 году он получил назначение в 196-ю авиабазу в приграничном городке около города Старо-Константинов в Украине на должность политрука. Вскоре мы с мамой приехали к отцу, но началась война, и уже на пятый день нас эвакуировали обратно к родителям мамы, - вспоминает Венера Евсеева.

Часть, в которой служил Илья Евсеев, участвуя в боях по обороне Киева, попала в окружение, но им удалось прорваться. После этого уроженца Башкирии отправили на Сталинградский фронт, где его назначили командиром роты ПТР 508 гвардейского стрелкового полка 46 гвардейской дивизии.

- Отец участвовал в боях в Полтавской, Ростовской, Сталинградской областях. В ряде писем он сообщал, что пишет в окопах, находящихся под обстрелом немцев. В декабре 1941 года он заболел, и ему на три дня удалось заехать в Уфе – повидаться с семьей, узнать, как мы там справляемся. А в январе 1942 года у него родилась еще одна дочь, - вспоминает родственница героя. – А в октябре 1942 года мы с мамой получили письмо, в котором отец сообщил, что его отправляют в новое место назначения. Последняя весточка, дошедшая до нас от него, была от 16 ноября 1942 года.

ДОЛГИЕ ГОДЫ ЧИСЛИЛСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ

В начале 1943 года семье пришло письмо от сержанта роты, в котором он сообщил, что Илья Евсеев получил серьезное ранение, и его доставили в санчасть. Больше о судьбе солдата ничего не было известно, и лишь после многочисленных запросов в Наркомате Обороны сообщили, что Илья Евсеев числится в списке без вести пропавших с декабря 1943 года.

- В 1965 году я сама начала искать своего отца. Несколько раз обращалась с запросом в архив Министерства Обороны РФ в Подольске, но всегда получала ответ, что мой отец числится в списках пропавших без вести. И только в 2009 году мой сын, занимаясь поиском своего деда, в интернете нашел госпитальный журнал, где была запись, что «старший лейтенант Евсеев Илья Ефимович умер от ран 4 декабря 1942 года и был похоронен в деревне Кузнецово Великолукского района Калининской области (ныне Псковская область), - вспоминает дочь героя. - На запрос в архив Министерства Обороны РФ о действительности данных госпитального журнала об отце мы получили утвердительный ответ. А позже из Военного комиссариата в Великих Луках мы узнали, что захоронения из Кузнецово были перенесены в мемориал в деревне Купуй Великолукского района. Наконец, мои 49-летние поиски папы закончились. Жаль только, что мама не узнала об этом, так как умерла в 2004 году. На 70-летие годовщины Победы в Великой Отечественной Войне мы посетили могилу нашего героя, чтобы почтить его память.