«Мы помним и гордимся тобой»: рассказ об одном герое Великой Отечественной Войны

«Комсомолка» продолжает публиковать письма наших читателей, в которых они рассказывают истории своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной Войны, героев, чьими руками ковалась победа. Героев, которые проливали свою кровь ради мирного неба над нашими головами. Одним из таких героев был Абдулхак Каюмович Хусаинов, чью историю рассказала его родная правнучка Дина Давлетгареева.

- Многие годы мой дедушка, Хусаинов Финсур Абдулхакович, бережно хранит тетрадь с автобиографией своего отца, моего прадеда, его фронтовые и послевоенные фотографии. Я помню, как часто их пересматривала в детстве, рисуя в своем воображении образ прадеда – героя и победителя, - вспоминает Дина Давлетгареева.

Абдулхак Хусаинов родился в 1922 году в деревне Атяшево Федоровского района Башкирской АССР. 4 октября 1941 года его призвали в армию: сначала отправили в Курганскую область, где он несколько месяцев проходил обучение на связиста. А 15 февраля 1942 года Абдулхак Хусаинов отправился на фронт.

Сначала уроженца Башкирии перебросили под Воронеж: при распределении в полк Абдулхак Хусаинов стал наводчиком минометного расчета.

- Мой прадед был активным участником одного из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны - Сталинградской битвы. Он воевал в составе 193 стрелковой дивизии и был тяжело ранен 1 октября 1942 года, - вспоминает родственница героя.

УНИЧТОЖИЛ ОГНЕВУЮ ТОЧКУ ПРОТИВНИКА И 10 ГИТЛЕРОВЦЕВ

После длительного лечения и восстановления в госпитале уроженца Башкирии снова отправили на фронт под Гомель, где он служил в 290 стрелковом полку 185 стрелковой дивизии 65 армии.

- Освобождая Белорусскую землю от врагов, дивизия освобождала населенные пункты, форсировала водные преграды: реки Друть, Березина, Буг, Нарев и Вислу. За успешное форсирование реки Березина, за хорошее поддержание огнем миномета, весь расчет, в том числе и прадеда наградили медалью «За боевые заслуги», - вспоминает Дина Давлетгареева. – Он лично уничтожил огневую точку противника и десять гитлеровцев.

В составе этой же дивизии, 28 июня 1944 года, Абдулхак Хусаинов освобождал от немцев пограничный город Брест. За взятие Бреста и за успешное форсирование реки Буг, его наградили медалью «За отвагу».

- Мой прадед первым переправился через реку, установил миномет и открыл огонь по противнику. Ему даже удалось уничтожить один вражеский миномет и его обслугу, а также ликвидировать три пулеметные точки фашистов. За это он получил медаль «За отвагу», - говорит правнучка героя.

ВСТРЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГОСПИТАЛЕ

Тогда же Абдулхак Хусаинов был снова ранен – рана оказалась еще серьезнее, чем впервый раз. Мужчина потерял много крови, но выжил. Сначала он лечился в Чапаевском военном госпитале, а после отправился на восстановление в военный лагерь, расположенный в Пензе. Именно там герой встретил и отпраздновал долгожданный день – 9 мая, День Победы.

- А в последних числах мая была военная медкомиссия. Прадедушку вновь признали годным к строевой службе и в числе группы солдат-фронтовиков отправили в распоряжение Закавказского военного округа. С июня 1945 года по апрель 1947 года он прослужил в этом батальоне. Так с честью, без единого взыскания, выполнил свой солдатский долг перед Родиной мой прадед Хусаинов Абдулхак Каюмович, - вспоминает правнучка героя. - Я испытываю огромное чувство гордости за своего прадеда, ведь он был причастен к Победе в Великой Отечественной войне. Сегодня, осознав это, я говорю ему: «Спасибо за Победу! Мы, твои наследники, помним тебя и гордимся тобой!». Прадеда нет уже в живых, но память о нём жива в нашей семье.