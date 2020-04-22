2020-04-22T20:11:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 23 апреля 2020 года: нулевой пациент появился в феврале

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 22 апреля 2020 года, что известно на данный момент
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По состоянию на утро, 23 апреля, в Башкирии зафиксировано 25 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 составило 396 человек.

Согласно оперативной информации, в республике уже третий день подряд не зафиксировано ни одной подтвержденной смерти от коронавируса, а с начала пандемии опасного вируса его жертвами в Башкирии стали 14 человек.

НУЛЕВОЙ НОСИТЕЛЬ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ ПОЯВИЛСЯ В ФЕВРАЛЕ

До сих пор остается загадкой, откуда именно коронавирус завезли в Башкирию. Но уже сейчас известно, что первая вспышка инфекции произошла в РКБ Куватова, куда привозят пациентов со всей республики. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала прессе о данных, которые удалось получить во время эпидемиологического расследования по вспышке вируса в уфимской больнице Куватова.

- Нулевой пациент прибыл к нам еще в феврале, до введения карантинных мероприятий. Тогда мы не могли предположить, что этот пациент был источником инфекции.

К слову, сейчас в больнице работает вторая «вахта» медиков, которая сменила своих коллег, трудившихся в клинике во время двухнедельного карантина.

ОПЕРШТАБ ОТРИЦАЕТ ПРОБЛЕМЫ С ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ

Неожиданные новости пришли из оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии. Многих граждан республики, среди которых есть и представители СМИ, волнует факт того, что при зарегистрированных 396 больных коронавирусом в Башкирии, в республике от COVID-19 погибли 14 человек. В соседнем Татарстане, с которым часто сравнивают Башкирию, коронавирусом официально болеют 355 человек, но при этом нет ни одной официально зарегистрированной смерти от опасной инфекции. В местном оперативном штабе ситуацию прокомментировали следующим образом.

- Проблемы высокой смертности от коронавируса в Башкирии не существует. В Башкирии смертность составляет 3,53%, а в среднем по России 3,1%. Более 90% погибших имели многочисленные диагнозы, не совместимые с жизнью, - заявил участник оперштаба по коронавирусу в Башкирии Ростислав Мурзагулов. – По заболеваемости мы находимся на 58 месте, при том, что мы тестируем на COVID-19 больше, чем в среднем по стране. Понимаем, что всех уже замучила эта ситуация, но это же не повод говорить, что Башкирия хуже всех.

РАДИЙ ХАБИРОВ ИЗМЕНИЛ УКАЗ О САМОИЗОЛЯЦИИ В БАШКИРИИ

Глава республики Радий Хабиров внес небольшие правки в указ о самоизоляции по коронавирусу в Башкирии. Так, сейчас жители республики смогут ходить на охоту и посещать специализированные магазины. Перед этим охотникам необходимо будет зарегистрировать свою поездку на портале doroga02.

Дополнительно к этому руководитель региона разрешил работу магазинов, в которых продается детская одежда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
К маю число безработных в Башкирии может вырасти на 10 тысяч человек
Ждите холодов: Башкирию накроет арктическим воздухом
В Уфе засняли на видео проплывающую по Белой юрту
Житель Башкирии в предсмертной записке признался, что убил подругу и спрятал ее тело в холодильник
В оперштабе отрицают проблему высокой смертности от коронавируса в Башкирии
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Башкирии начали чинить дороги, ведущие к больницам
Главный эпидемиолог Башкирии объяснила, почему результаты анализов на коронавирус могут приходить с задержкой
В минздраве Башкирии рассказали, когда в Башкирии появился нулевой носитель коронавируса
«РКБ не узнать»: в минздраве Башкирии рассказали, как теперь устроена главная клиническая больница
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 22 апреля
ВТБ в Башкирии выдал первую ипотеку под 6,5%
Жители Башкирии стали чаще оформлять кредитные каникулы
Из-за коронавируса Радий Хабиров отложил проект, о котором думал 14 лет
Ипотека под 6,5%: как это работает