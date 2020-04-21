2020-04-21T20:37:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 22 апреля 2020 года: под ударам пожилые пациенты с патологиями

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 22 апреля 2020 года, что известно на данный момент
Яна БАЗЕКИНА
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Все скончавшиеся пациенты имели тяжелые сопутствующие заболеванияВсе скончавшиеся пациенты имели тяжелые сопутствующие заболеванияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. За сутки в республике зарегистрировано 22 новых случая заражения СOVID-19. Общее количество инфицированных в Башкирии по состоянию на утро 22 апреля 2020 года составило 371 человек, из которых 242 госпитализированы, а еще 87 - с легким течением болезни находятся на амбулаторном лечении. Также за минувшие сутки были выписаны 8 пациентов, еще шестеро готовятся к выписке в течение дня. Всего за время борьбы с панэпидемией от коронавируса излечились и выписались домой 34 жителя Башкирии.

Новых смертельных случаев в республике, к счастью, за сутки не было выявлено. Количество жертв СOVID-19 по-прежнему составляет 14 человек, а республика остается на третьем месте в России по числу умерших.

У ВСЕХ УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ БЫЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ

На очередном брифинге в министерстве здравоохранения Башкирии по коронавирусу, рассказали, что большинство скончавшихся пациентов входили в группу риска по возрасту и страдали серьезными заболеваниями.

- Среди умерших большая часть (9 из 14) – пациенты старше 60 лет, у всех у них были тяжелые сопутствующие патологии – онкология по поздних стадиях, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, - уточнила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.

Еще одному пациенту из Мечетлинского района было всего 33 года: мужчина проходил лечение в эндокринологическом отделении РКБ от сахарного диабета, где заразился коронавирусом и скончался от осложненной пневмонии.

«ВОЗРАСТ И БОЛЕЗНИ БЕРУТ СВОЕ»

О том, что приходится пережить пациентам с коронавирусом в Башкирии, рассказал врач реаниматолог-анестезиолог Евгений Сырчин, который работает в уфимской клинике БГМУ. По словам доктора, только в его отделении находятся 89 пациентов с COVID-19. Из них – 8 человек в реанимации, 5 – на аппарате ИВЛ.

- Самым тяжелым пациентом по-прежнему остается пожилой мужчина с прогрессирующим онкологическим заболеванием и трахеостомой (отверстием в горле для дыхания – Ред.). Его даже пришлось поместить в специальный противоаэрозольный бокс, чтобы снизить вирусную нагрузку на врачей и других пациентов в палате. Он также подключен к ИВЛ и находится в состоянии медикаментозного сна, - рассказывает доктор в своем Фейсбуке. - Команда «Коронавтов» (они сами так себя назвали), сражаются, но возраст и болезнь берут своё. Шансы есть, но они снижаются с каждым днем. Появились признаки полиорганной недостаточности, постепенно отказывают органы и системы.

Еще одна пациентка, чье состояние вызывает опасение у врачей – женщина с избыточным весом, которая очень тяжело поддается лечению от коронавируса из-за тяжелой сопутствующей патологии. Состояние остальных пациентов на ИВЛ медленно, но верно стабилизируется.

ГЛАВВРАЧ РКБ ОТПРАВИЛАСЬ ДОМОЙ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

Накануне, 20 апреля, в республиканской клинической больнице, где произошла вспышка коронавируса, закончился двухнедельный карантин по коронавирусу. Главный врач РКБ Эльза Сыртланова, которую многие обвиняют в сокрытии информации и вспышке заболеваемости, также отправилась домой на двухнедельную самоизоляцию. Исполнять обязанности руководителя медучреждения будет заместитель Сыртлановой - Евгений Кустов, главный врач Белорецкой центральной районной больницы с большим опытом работы в военной медицине.

Тем временем, в сети по-прежнему распространяется петиция с требованием уволить Эльзу Сыртланову с поста главврача РКБ, а также тщательного расследования ситуации с зараженными медиками и пациентами. Петицию подписали уже более 9 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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