2020-04-21T15:21:01+03:00
Общество

Социализм – не прошлое, а будущее России

75% опрошенных считают, что советская эпоха была лучшим периодом в истории страны
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Торжественный прием в пионеры в Уфимском Доме – музее В.И. ЛенинаТоржественный прием в пионеры в Уфимском Доме – музее В.И. Ленина
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Чем ближе 150-летний юбилей Владимира Ильича Ленина, тем более оголтелые формы принимает антисоветская пропаганда в СМИ, особенно на телевидении. Но что удивительно: несмотря на целенаправленную работу хорошо оплачиваемых буржуазных пропагандистов по обработке общественного сознания, социализм становится вновь все более привлекательным для россиян.

«Левада центр» опубликовал недавно исследование «Структура и воспроизводство памяти о Советском Союзе». 75% опрошенных считают, что советская эпоха была лучшим периодом в истории страны. И это не случайно. СССР возник на основе объективных законов общественно-политической и экономической жизни, открытых К. Марксом и гениально воплощенных на практике продолжателем его дела В.И. Лениным.

Наглядным свидетельством торжества ленинских идей является история нашей республики. Благодаря социалистической индустриализации и культурной революции, за короткое время из отсталой окраины царской империи БАССР встала в один ряд с самыми развитыми регионами страны в экономике, образовании и культуре.

Мы не только благодарны Владимиру Ильичу за его гениальные идеи, за титаническую работу по созданию социалистического общества, но верим, что поражение социализма в России и во всем мире было временным, и идеи Ленина вновь ярким светом озарят жизнь уже нынешних поколений.

В связи со 150-летием В.И. Ленина большие мероприятия планировались в Москве и в нашей республике. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. 22 апреля с учетом обстановки в каждом населенном пункте, в том числе и в Уфе, коммунисты возложат цветы к памятникам В.И. Ленину. В рескоме КПРФ тоже состоится праздничное мероприятие. На сайте рескома все интересующиеся могут ознакомиться с докладом на Пленуме ЦК Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Идейное наследие В.И. Ленина и борьба трудящихся за социализм в XXI веке». Когда режим самоизоляции ослабнет, можно посетить Дом-музей В.И. Ленина в Уфе, в котором к юбилею по инициативе депутатов-коммунистов был сделан ремонт.

Республиканская организация КПРФ подошла к юбилею вождя численно выросшей и организационно окрепшей. На высоком уровне прошла в феврале-марте отчетно-выборная кампания в местных отделениях, которая продемонстрировала сплоченность наших рядов и готовность бороться за реализацию планов партии по превращению РФ вновь в социалистическое государство.

Юнир КУТЛУГУЖИН, первый секретарь рескома КПРФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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