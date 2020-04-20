2020-04-21T01:33:39+03:00
Общество

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 21 апреля 2020 года: конец карантину в РКБ и более 300 заболевших

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 21 апреля 2020 года, что известно на данный момент
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии коронавирус подтвердился у 349 человекВ Башкирии коронавирус подтвердился у 349 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По данным на утро 21 апреля в Башкирии подтверждено 349 случаев коронавирусной инфекции. За сутки прирост составил 52 человека. Умерло 14 пациентов с положительным COVID-19 (+2 за сутки). Республика по этому печальному показателю плотно обосновалась на третьей позиции по всей России. Из больниц по выздоровлению выписано 20 человек (+6 за сутки).

КОНЕЦ КАРАНТИНУ ПО КОРОНАВИРУСУ В ГЛАВНОЙ БОЛЬНИЦЕ БАШКИРИИ

В Уфе, наконец, завершился двухнедельный карантин у сотрудников и пациентов злополучной больнице имени Куватова, в которой произошла вспышка коронавируса. Все, кого отправили домой, должны самоизолироваться на тот же 14-дневный срок. Сотрудников пищеблока, аптеки и техслужб, которые не работали в «красной зоне», вернутся в строй после сдачи двух отрицательных анализов на коронавирус.

С сегодняшнего дня, 21 апреля, к работе приступит новая бригада медработников. Они будут оказывать помощь оставшимся «тяжелым» пациентам, в том числе и с COVID-19. На данный момент таковых более 150 человек.

В РКБ временно сменился главврач. Вместо Эльзы Сыртлановой, которая ушла на домашнюю самоизоляцию до 5 мая, руководить больницей будет Евгений Кустов. У него, к слову, есть опыт работы в медицине катастроф.

До 5 мая главная больница Башкирии будет обслуживать только контактных коронавирусом, нуждающихся в медпомощи по экстренным показаниям. С 5 по 31 мая медучреждение начнет принимать пациентов – как контактных, так и зараженных – со всей республики, став своеобразным центром по борьбе с коронавирусом.

РАЗНОЧТЕНИЯ В ДАННЫХ ПО КОРОНАВИРУСУ У МИНЗДРАВА БАШКИРИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО ШТАБА

За последние два дня появились явные разночтения в данных по коронавирусу у Минздрава Башкирии и федерального сйата «стопкоронавирус.рф». 19 апреля портал показал, что за сутки в Башкирии нет ни одного инфицированного коронавирусом, в то время как по информации министерства было выявлено 45 зараженных. Примерно то же самое произошло и на следующий день, только на этот раз несостыковки появились вообще во всех показателях. «Стопкоронавирус» показал 45 новых зараженных (Минздрав – 52), 4 умерших (2) и 0 вылечившихся (6).

Прояснить ситуацию попытались в республиканском оперштабе по коронавирусу в Башкирии. Так, главный эпидемиолог региона Анна Казак сообщила, что «очень много отчетов подается в разное время». Часть из них опаздывает на сутки, некоторые – вовремя. По словам специалиста, самая актуальная информация поступает на сайты Минздрава, Роспотребнадзора, а также оглашается на ежедневных брифингах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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