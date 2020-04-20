«Почему нас бросили?»: молодая уфимка застряла на райском острове из-за коронавируса

Мальдивы. Солнечные пляжи, пальмы и невероятной красоты океан – многие россияне мечтают провести там хотя бы день, но вот для молодой уфимки Юлии Лазаревой отпуск мечты превратился в настоящее испытание. Вот уже сорок дней девушка вместе со своим возлюбленным буквально заперты на острове – практически без денег и редкой связью с близкими. И когда Юлия вернется на родину, она не знает, ведь из-за пандемии коронавируса все страны закрыли свои границы.

УЕХАЛИ ИЗ КИТАЯ, ЧТОБЫ ПЕРЕЖДАТЬ ЭПИДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА

Уфимка Юлия Лазарева сейчас живет и учится в магистратуре в Китае. Там же она познакомилась со своим возлюбленным из Пакистана, и с удовольствием два раза в год на каникулах приезжает погостить домой в Башкирию.

- Когда эпидемия коронавируса началась в Китае, в феврале там стало особенно опасно. Мой парень как раз сильно заболел, и доктор посоветовал ему как можно чаще бывать на свежем воздухе, поэтому мы приняли решение уехать на время в Тайланд, пока все не уляжется, и заодно подлечиться. В начале марта нам нужно было возвращаться, но эпидемия в Китае только начала идти на спад, поэтому мы решили ненадолго продолжить наше путешествие и, наконец, съездить туда, куда мы всегда мечтали – на Мальдивы. Во-первых, там не нужно было делать визы, мы нашли подходящий отель и подсчитали, что шести дней нам вполне хватит, - рассказывает Юлия. – Обратные билеты были куплены на 16 марта, но в тот день по новостям объявили о мировой пандэмии, сказали, что многие страны закрывают свои границы и рейсы отменяют. Наш рейс отменили тоже.

Почти сутки молодые люди просидели в аэропорту, а потом их и других застрявших туристов перевезли на остров Мафуши, а потом поселили на острове Олхувели. Сейчас в гостинице на острове проживают около 200 туристов – 120 русских, а также китайцы, вьетнамцы и европейцы – все они застряли здесь и мечтают вернуться домой.

- Мы оба планировали вернуться в Китай, но сначала наш рейс перенесли на 27 марта, потом на 1 апреля. А потом выяснилось, что 28 марта сначала Китай полностью закрыл свою границу, потом последовала Россия, потом Пакистан. Нам просто некуда было возвращаться. 4 апреля был эвакуационный рейс с Мальдив в Россию, но в самолет пустили только москвичей с обратными билетами. Никто больше на этот рейс не попал, говорят, самолет улетал полупустым. Почему так случилось – не знаю, никакой консультационной помощи от нашего посольства мы так и не добились, - вспоминает Юлия. - Тут не только я одна застряла – на Мальдивах находятся около 150 русских, а может еще и больше. Но за нами никто не собирается присылать самолет.

Проживание в отеле стоит 100 долларов в сутки, а когда деньги закончатся, молодая пара рискует оказаться на улице

«РИСКУЕМ ОКАЗАТЬСЯ НА УЛИЦЕ»

Сейчас девушка и ее парень живут в отеле: в обычное время номер тут стоит 600-800 долларов в сутки, но из-за того, что у туристов практически закончились деньги, власти островного государства пошли навстречу и снизили плату о 100 долларов в день. Юлия признается, что собственные деньги они давно потратили и уже заняли у всех друзей и родственников, но этих средств хватит максимум до конца апреля – а потом молодые люди просто рискуют оказаться на улице.

- Мы живем уже тут 40 дней, у нас практически нет вещей, поскольку ехали сюда всего на 6 дней, заканчиваются медикаменты, а главное – деньги. Мой парень – сирота, помочь ему некому, моя мама тоже воспитывает меня одна, к тому же, на ней ипотека и куча кредитов. Мы просто в безвыходной ситуации. Один раз мне пришла материальная помощь от властей Башкирии – 30 тысяч рублей, я очень им за это благодарна, - рассказывает Юлия.

По словам девушки, обо всем, что происходит в мире и в России, она узнает только через социальные сети. На Мальдивах сейчас относительно безопасно – из-за того, что страна быстро закрыла свои границы, сейчас здесь всего около 150 заболевших.

- Недавно закрыли столицу Мали на двухнедельный карантин. Аэропорт тоже закрыт. На острова практически прекратились поставки продуктов. Пока держимся, главное, что мы здоровы, - говорит Юлия. – Пока волнует только одно – почему нас бросили тут на произвол судьбы? Пожалуйста, пришлите за нами эвакуационный рейс! Нас здесь очень много, и все мы хотим домой!