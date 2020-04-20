2020-04-20T14:35:13+03:00
Происшествия

Подборка ЧП за минувшие две недели в Башкирии

«Комсомолка» публикует новости, которые обсуждала вся республика
Эльвина АПАРИНА
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Во всех происшествиях разбираются правоохранительные органыВо всех происшествиях разбираются правоохранительные органы
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Несмотря на то, что в Башкирии уже четвертую неделю действует режим самоизоляции, ЧП и преступления продолжают происходить. «Комсомолка» публикует самые громкие истории за прошедшие две недели в регионе.

ОТРАВИЛАСЬ ГАЗОМ И ПОГИБЛА

Вечером 8 апреля в Бирске две девочки 8 и 14 лет отравились угарным газом в бане. Старшая девочка скончалась на месте, тело обнаружил дедушка.

Мужчина вызвал скорую помощь после того, как вынес внучек без сознания из бани своего домовладения. Младшую увезли в больницу, а вот 14-летней уже нечем было помочь – медики лишь констатировали смерть подростка.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертные исследования. Сейчас правоохранители опрашивают членов семьи пострадавших и устанавливают причины инцидента.

Известно, что совсем недавно сестры потеряли отца – он внезапно умер от пневмонии. Их мама сейчас находится в больнице. Дедушке пришлось взять временную заботу о девочках на себя, однако череда нелепых случайностей привела к еще одной трагедии в семье.

ПОГИБЛА В ДТП, УБЕЖАВ ИЗ ДОМА

Еще одна трагедия с участием подростка произошла в Кушнаренковском районе Башкирии 13 апреля. На трассе Уфа-Казань в шесть утра произошло ДТП – водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, допустил опрокидывание в кювет. В аварии погибла 14-летняя девочка, которая находилась на переднем сидении. 18-летний водитель с места аварии сбежал, позже он был найден без сознания у себя дома. У молодого человека не было водительского удостоверения.

Выяснилось, что в ту злополучную ночь мать не пустила свою дочь гулять с друзьями. Но школьница не послушала ее и убежала.

Известно, что молодые люди направлялись в Ильмурзино, где у погибшей проживали родственники. Остальные двое ребят, которые были в машине, тоже получили серьезные травмы. У девочки остались мама и младший брат-первоклассник. В ГИБДД по данному факту начато разбирательство.

ПОРЕЗАЛА СВОИХ ДЕТЕЙ

Вопиющий случай произошел 18 апреля рано утром в Аскинском районе Башкирии в селе Кубиязы. 36-летняя женщина набросилась с ножом на маленьких дочерей. Девочек в тяжелом состоянии доставили в уфимскую больницу.

- Младшую она пырнула три раза. Мужу тоже попало, но не сильно. Сама женщина сбежала, ее только в обед нашли. Когда приехала скорая, отец нес своих дочерей навстречу на руках. Девочек увезли в одну из уфимских больниц, – рассказал корреспонденту «Комсомолки» источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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