Коронавирус в Башкирии: количество заболевших превышает 300 человек, но пик еще не пройден,

В Башкирии ситуация с распространением коронавирусной инфекцией идет по нарастающий – количество зараженных уже достигло 349 человек. Из больниц выписано с полным выздоровлением 20 человеком, а 16 – погибли. Тем временем пик еще не пройден, и по прогнозам властей из режима самоизоляции Башкирия выйдет не скоро.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО СМЕРТЯМ

Последние несколько дней в Башкирии от коронавируса гибнут как минимум два человека. На сегодняшний день их количество – 16 человек. Все умершие имели тяжелые заболевания, такие как онкология, сахарный диабет, ишемия сердца.

Республика уже заняла третье место по количеству смертей в стране. Больше всего жертв в Москве - 176, на втором месте Московская область - 49 человек. После Башкирии идет Дагестан с девятью погибшими.

«ПИК ЕЩЕ НЕ ПРОЙДЕН!»

На оперативном совещании в правительстве 20 апреля глава Башкирии сообщил, что республика еще не дошла до пика распространения коронавируса.

- Ситуация идет по нарастающей. Мы видим количественный рост больных. Такая цифра у нас будет еще идти. Мы еще от пика далеко. Я вас настраиваю на продолжительную, долгую и ответственную работу, - обратился Радий Хабиров к коллегам.

ВРАЧЕЙ И МЕДИКОВ ИЗ РКБ ОСВОБОДИЛИ

В минувшие выходные стало известно, что из РКБ имени Куватова в Уфе, где произошла вспышка коронавируса, сбежали семь врачей. Напомним, что медучреждение закрыто на карантин с 6 апреля. Громкое дело дошло до суда, и инцидент рассматривали в Кировском районном суде Уфы.

Весь административный процесс проходил дистанционно. Медики пытались объяснить, что их официально отпустили домой из больницы под условия строгой самоизоляции. Только вот в суде выяснили, что шестеро врачей из семи так и не прошли медосмотр в полном объеме, и попросту сбежали из закрытой больницы. Судья решил отправить шестерых ответчиков на принудительную госпитализацию. В больнице они проведут как минимум ближайшие две недели. Если их анализы на коронавирус дважды покажут отрицательный результат, то горе-врачей наконец отправят домой. Теперь уже официально.

Согласно материалам дела, решение суда вступило в силу немедленно. По еще одному якобы сбежавшему врачу суд истцу в рассмотрении отказал - ему разрешили остаться дома.

Тем временем 20 апреля карантин в РКБ закончился, и пациентов с медиками стали отправлять по домам. Минздрав Башкирии сообщил, что у всех, кто находился в отделении, анализы на COVID-19 показали отрицательный результат.

Родивших женщин с детьми выписали. Младенцев, которые находились в реанимации, распределили по другим больницам города. Беременных с высокой группой риска направили Республиканский перинатальный центр и родильный дом №3. Коллектив отделения останется дома до 11 мая текущего года, им, со слов представителей минздрава, сохранят зарплаты и стимулирующие выплаты.

На данный момент в отделении проводится заключительная дезинфекция. График закрытия здания роддома скорректирован, с 20 апреля по 11 мая он будет находится на помывке, отметил глава минздрава.

- История с РКБ научила нас как нужно действовать в таких ситуациях: быстро, решительно, без суеты и паники. Я признателен, что минздрав республики тоже извлек из этого уроки, - подчеркнул Хабиров.

ЗАКРЫТА ЕЩЕ ОДНА БОЛЬНИЦА

На карантин закрыто одно из отделений Кушнаренковской районной больницы. Об этом рассказала главврач Ольга Шайхутдинова. По ее словам, в медучреждении были выявлен пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. На данный момент взаперти остаются шесть сотрудников и восемь пациентов.

- Больной с положительным диагнозом был госпитализирован в инфекционный госпиталь в городе Дюртюли. 8 апреля, 10 апреля и 18 апреля был осуществлен забор биоматериала у контактных лиц, сотрудников и пациентов отделения, - сказала медик.

Поскольку Центр гигиены и эпидемиологии работает с большой нагрузкой, по состоянию на 17 апреля результаты анализов так и не были готовы. Руководитель медучреждения уверила, что симптомов коронавируса ни у пациентов, ни у врачей не наблюдается.

ШТРАФЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В регионе продолжают штрафовать людей, которые нарушают режим самоизоляции. Так, за минувшую неделю на нарушителей составлено более трех тысяч протоколов. Об этом рассказал секретарь регионального совета общественной безопасности Алексей Касьянов. По данным Касьянова, ежедневно улицы республики патрулируют более двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и более трехсот бойцов Росгвардии.

- Организовано взаимодействие с судами. Протоколы оперативно рассматриваются, и виновные привлекаются к административной ответственности. Вынесено несколько сотен решений о наказании в виде штрафов, – сказал чиновник во время оперативного совещания в правительстве.

Хабиров, в свою очередь, поблагодарил жителей Башкирии за то, что те не пошли на Пасху в храмы. Глава региона назвал православных ответственными и дисциплинированными.

- Люди нас послушали, и в нынешней ситуации не пошли в храмы, у нас не было фактов, что люди собирались и толпились. Это дисциплина наших жителей. Спасибо им, - сказал Хабиров.

Также глава региона попросил и мусульман не ходить в мечети, когда начнется священный месяц Рамадан.