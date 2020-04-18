Коронавирус в Башкирии, последние новости на 19 апреля 2020 года: количество заболевших превышает 250 человек

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии – по состоянию на утро 19 апреля в Башкирии оказались зараженными вирусом 252 человека. Выписаны из больниц 14 человек, 8 человек умерли.

ИЗ ГЛАВНОЙ БОЛЬНИЦЫ БАШКИРИИ, ЗАКРТЫТОЙ НА КАРАНТИН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА СБЕЖАЛИ ВРАЧИ

Пожалуй, самой громкой новостью, связанной с распространением коронавируса в Башкирии на этих выходных, оказался суд на 7 врачами РКБ Куватова, закрытой на карантин. Несмотря на приказ начальства, медики самовольно покинули территорию больницу. Вскоре их нашли и осудили. В итоге шестерых врачей вернули в больницу на 14-дневный карантин. Последнего беглеца по неизвестным причинам судить не стали и отпустили на самоизоляцию домой.

Глава минздрава Башкирии Максим Забелин отметил, что врачи, совершившие такой странный поступок «к сожалению являются его коллегами».

В МИНЗДРАВЕ ОБЪЯСНИЛИ РЕЗКИЙ СКАЧЕК КОЛИЧЕСТВА ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БАШКИРИИ

За последние сутки в республике почти в два раза выросло количество выявленных случаев COVID-19. Дабы успокоить население, в минздраве Башкирии поспешили объяснить ситуацию. Дело в том, что анализ на коронавирус не делается за несколько часов. При предварительно подтвержденном диагнозе необходимо еще два раза подтвердить его. Максим Забелин рассказал, что за последние дни существенно выросло количество жителей Башкирии, которые сдавали тест на коронавирус. Соответственно, сейчас начали приходить результаты их анализов.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА САМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ

Глава республики Радий Хабиров внес поправки в указ, объясняющий правила работы в период возможного распространения коронавируса в Башкирии.

Теперь всем жителям республики в общественных местах необходимо носить маски и перчатки в общественных местах – например, автобусах или магазинах. Работающим жителям республики необходимо получить новый пропуск от начальства, позволяющий им выходить на улицу без угрозы получить штраф. Еще одно нововведение, призванное ограничить распространение коронавируса в Башкирии, заключается в том, что власти республики смогут отправить на 14-дневную изоляцию всех прибывших на территорию региона из неблагополучных по COVID-19 регионов и стран.