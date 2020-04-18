В Башкирии из РКБ Куватова, где произошла вспышка коронавируса, сбежали семь пациентов

Кировский районный суд Уфы рассмотрел дела семерых пациентов РКБ Куватова, сбежавших из карантинной больницы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 17 апреля судья рассматривал необычную историю. Дело в том, что семь пациентов, находящихся в запертой на карантин по коронавирусу больнице, самовольно покинули лечебное учреждение. Вскоре о случившемся узнали стражи порядка - дело дошло до суда.

Разумеется, весь административный процесс проходил дистанционно. Ответчики пытались объяснить, что врачи официально отпустили их домой из больницы под условия строгой самоизоляции. В суде выяснили, что шестеро пациентов из семи так и не прошли медосмотр в полном объеме, и попросту сбежали из закрытой больницы, которую уже официально считают зоной вспышки смертельно опасного коронавируса.

В итоге судья решил отправить шестерых ответчиков на принудительную госпитализацию. В больнице они проведут как минимум ближайшие две недели. Если их анализы на коронавирус дважды покажут отрицательный результат, то горе-пациентов отправят домой. Теперь уже официально.

Согласно материалам дела, решение суда вступило в силу немедленно. По еще одному якобы сбежавшему пациенту суд истцу в рассмотрении отказал - его разрешили остаться дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 17 апреля 2020 года: число умерших от COVID-19 увеличилось до 8

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 17 апреля 2020 года, что известно на данный момент [подробнее]