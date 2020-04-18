2020-04-18T08:18:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии из РКБ Куватова, где произошла вспышка коронавируса, сбежали семь пациентов

Дело дошло до суда – шестерых вернули медикам против их воли
Рустем АХУНОВ
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В Уфе пациенты сбежали из РКБ Куватова, закрытой на карантин из-за коронавирусаВ Уфе пациенты сбежали из РКБ Куватова, закрытой на карантин из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кировский районный суд Уфы рассмотрел дела семерых пациентов РКБ Куватова, сбежавших из карантинной больницы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 17 апреля судья рассматривал необычную историю. Дело в том, что семь пациентов, находящихся в запертой на карантин по коронавирусу больнице, самовольно покинули лечебное учреждение. Вскоре о случившемся узнали стражи порядка - дело дошло до суда.

Разумеется, весь административный процесс проходил дистанционно. Ответчики пытались объяснить, что врачи официально отпустили их домой из больницы под условия строгой самоизоляции. В суде выяснили, что шестеро пациентов из семи так и не прошли медосмотр в полном объеме, и попросту сбежали из закрытой больницы, которую уже официально считают зоной вспышки смертельно опасного коронавируса.

В итоге судья решил отправить шестерых ответчиков на принудительную госпитализацию. В больнице они проведут как минимум ближайшие две недели. Если их анализы на коронавирус дважды покажут отрицательный результат, то горе-пациентов отправят домой. Теперь уже официально.

Согласно материалам дела, решение суда вступило в силу немедленно. По еще одному якобы сбежавшему пациенту суд истцу в рассмотрении отказал - его разрешили остаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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