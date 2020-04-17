Коронавирус в Башкирии, последние новости на 17 апреля 2020 года: число умерших от COVID-19 увеличилось до 8

«Комсомолка» продолжает публиковать последние новости о распространении коронавируса в Башкирии. За последние сутки в республике зарегистрировано 22 новых случая заражения, и теперь общее число зараженных COVID-19 составляет 213 человек, из которых 10 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ.

ЗА СУТКИ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ СКОНЧАЛИСЬ ДВА ПАЦИЕНТА

Также накануне на брифинге в республиканском минздраве сообщили о двух новых пациентах, скончавшихся от коронавируса в Башкирии. Таким образом общее число жертв опасного вируса достигло 8 человек. Оба скончавшихся пациента – мужчины, которые страдали тяжелыми сопутствующими заболеваниями. У одного была тяжелая форма инсулинозависимого сахарного диабета, на фоне которого развилось воспаление легких, осложненное коронавирусом.

- Второй умерший пациент страдал острым лейкозом, у него развилась двухсторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, осложненная COVID-19, - уточнил глава минздрава Максим Забелин.

Есть и хорошие новости – накануне выписали 5 пациентов, и общее число выздоровевших от коронавируса в Башкирии и отправившихся домой пациентов выросло до 14 человек.

- На амбулаторном лечении находятся 39 человек с легкой формой заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Все они находятся под наблюдением специалистов. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 390 человек, - добавили в региональном Минздраве.

ПАЦИЕНТЫ И СОТРУДНИКИ РКБ, ЗАКРЫТОЙ НА КАРАНТИН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ, ПОЛУЧАТ ПЕРЕДАЧИ ОТ РОДСТВЕННИКОВ

Еще недавно пациенты республиканской клинической больницы им. Куватова, закрытые в больнице на строгий двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса, жаловались, что не могут получить от родственников продукты и необходимые вещи. Накануне в республиканском минздраве сообщили, что заработал пункт приема передач для сотрудников и пациентов РКБ. Он находится по адресу: ул. Кустарная, 17 – в бывшем здании Общества слепых. Для передачи запрещены скоропортящиеся продукты и другие запрещенные предметы. Сам пакет продезинфицируют и передадут адресату, главное, подписывать фамилию и отделение.

В УФУ ПРИБЫЛ САМОЛЕТ С ТУРИСТАМИ ИЗ ТАЙЛАНДА

Накануне утром, 17 апреля, в Уфе приземлился самолет «Уральских авиалиний», на борту которого находились 68 россиян – жители Пермского края, Челябинской и Оренбургской областей, все они вернулись из Тайланда. Вывозной рейс, следовавший по маршруту Бангкок – Казань – Уфа, вывез из Тайланда около 180 россиян, 111 из которых высадились в Казани, остальные прибыли в Уфу.

Как и обещал представитель регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов, всех прибывших в Башкирию медики обследовали на коронавирус и немедленно разместили их в двух обсерваторах под Уфой, обеспечив всем необходимым.

- На борту самолета провели анкетирование пассажиров, выдали постановления об обязательном карантине. В зале прилета терминала международных воздушных линий у всех прибывших взяли тест на новую коронавирусную инфекцию. Все туристы, прибывшие из Тайланда, размещены в обсерваторе, - уточнили в республиканском минздраве.