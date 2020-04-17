«А свадебное платье можно смастерить и из простыни!»: как в Уфе сыграть свадьбу онлайн во время режима самоизоляции

Пока в Башкирии бушует панэпидемия коронавируса, многие влюбленные вынуждены отложить свои свадьбы. Ну какое уж тут торжество, если рестораны и кафе закрыты, шумную толпу гостей в ЗАГС не пригласить, даже домашние посиделки с родственниками и друзьями под запретом.

А вот семейная пара свадебных организаторов – Михаил и Екатерина Васильевы уверены: зачем отказываться или переносить главное событие в своей жизни. Даже в жестких условия карантина можно сыграть пышную веселую свадьбу, но только - онлайн.

ИДЕЯ ПРИШЛА СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО

Организацией свадеб в Уфе супруги занимаются уже более 9 лет и уже со счета сбились, сколько мероприятий они провели – несколько сотен точно. И конечно, введенный режим самоизоляции серьезно ударил по семейному бизнесу – ну какие свадьбы на карантине.

- Идея свадьбы онлайн пришла нам с Мишей в голову почти одновременно. Мы как раз устроили встречу с друзьями по видеосвязи – обсуждали последние новости, даже вместе готовили. И тут мы подумали – а почему бы не проводить и свадьбы дистанционно? Идея настолько понравилась, что мы решили снять демонстрационный ролик – как это может проходить в реальности, - рассказывает Екатерина Васильева.

Для участия в съемках ролика Михаил и Екатерина пригласили своих друзей – «вечных молодоженов» Вахита и Лилию Игбаевых, для которых организовывали свадьбу два года назад. Ребята с радостью согласились поучаствовать и даже снова нарядились в свадебное платье и смокинг.

«Вечные молодожены» Вахит и Лилия с радостью согласились поучаствовать в съемках

ВМЕСТО СЕРВИЗОВ И ТОСТЕРОВ – ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД НА КАРТУ

Сначала ребята продумали сценарий для ролика, сдобрив его злободневными шуточками про путевку в Италию в качестве свадебного подарка и тостов вроде «Пока на карантине, с детишками не тяните».

- Приглашенных гостей на свадьбе играли наши собственные родственники и друзья. Особенно здорово получилось со старшим поколением – людьми, которые не умеют играть и ведут себя максимально естественно перед камерой. Во-первых, это получилось весело, во-вторых, мы все отвлеклись от мрачных мыслей и получили позитив, - улыбается Екатерина.

Сам видеоролик также снимался дистанционно: ребята одновременно звонили по видеосвязи сразу на несколько телефонов. Причем с одного телефона шла съемка, а со второго в режиме онлайн руководился сам процесс – участникам подсказывали, что нужно делать – смеяться, хлопать или говорить тост. После все отснятое видео просто смонтировали в один ролик.

- То есть свадьбу онлайн можно провести в скайпе или в Zoom, в режиме видеоконференции. Это очень удобно – молодожены танцуют свой первый танец, гости поднимают бокалы и произносят тосты, ведущие проводят конкурсы и вручают призы (особенно актуальны в этом сезоны гречка и туалетная бумага). Вместо сервизов и тостеров в подарок – денежные переводы на банковскую карту. Песни, танцы, задушевные тосты, веселье – все это может быть и в режиме онлайн. Можно даже и драку организовать, но мы только за культурные свадьбы, - улыбается свадебный организатор.

Екатерина признается, что им уже звонят и пишут коллеги из других городов с просьбой научить проводить мероприятия такого формата, а молодожены, которые готовились к стандартному торжеству, уже интересуются всеми тонкостями «свадьбы онлайн».

- Сначала мы думали, что это ролик-утопия, но сейчас, судя по ажиотажу и восхищенным отзывам понимаем, что такой формат мероприятий будет иметь большой спрос и успех, - говорит автор идеи.

Организацией праздников супруги занимаются уже более 9 лет

«ВКЛЮЧАЙТЕ ФАНТАЗИЮ, ИМПРОВИЗИРУЙТЕ!»

Конечно, многих молодоженов волнует вопрос – а что делать со свадебным образом? Где, например, купить платье, ведь все свадебные магазины закрыты, а рисковать, делая заказ в интернет-магазине, не хочется. С прической тоже не разгуляешься, ведь принимают в салонах только по записи, в масках и перчатках.

- Ну, ребят, включайте фантазию! Импровизируйте, вдохновляйтесь. Если подойти творчески, то шикарное свадебное платье при желании можно смастерить из простыни, а фату – из тюли. Пару штрихов в виде комнатной фиалки в волосах – и вот вы уже неотразимая невеста. Все мы умеем делать прически и макияж самостоятельно, поэтому не стоит рисковать собственным здоровьем и приглашать мастера на дом. Вам же важнее эмоции и любимый человек рядом, чем образ с иголочки? Если уж хочется выглядеть, как с обложки, то лучше дождаться окончания карантина – в конце концов, и он не вечен, - советует Екатерина.

А вообще супруги Васильевы уверены: самоизоляция – это самый лучший способ проверить собственные чувства на крепость. Если вы с будущим супругом (супругой) сможете выдержать несколько дней в одной квартире, не разлучаясь ни на минуту, и не переругаться вдрызг из-за мелочей, значит, вы точно созданы друг для друга.

- Больше позитива, находите время для себя, не зацикливайтесь на плохих новостях и помните, любовь спасет мир! – советуют Екатерина и Михаил.