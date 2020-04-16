Самосуд по-башкирски: в Салавате местный житель напялил на воришек шины и отправил гулять вдоль трассы без штанов

В социальных сетях появились ролики и фотографии, на которых двое мужчин без штанов идут вдоль трассы с шинами на голове. Авторы многочисленных постов утверждают, что дело было 8 апреля в башкирском городе Салавате, где местный житель устроил настоящий самосуд над двумя воришками.

Известно, что главных героев видео зовут Ахмед и Вадим. Двое выпивох нередко забирались в дачные дома в предместье города, где крали что под руку попадется. В одну из таких вот вылазок они попались под руку довольно бойкому мужчине. Поймав их, он не стал звонить в полицию.

Вместо этого домовладелец решил самолично наказать двух приятелей. Он надел каждому на голову по покрышке, затем напялил бумажные пакеты, склеил их в районе шеи скотчем, снял штаны и отправил гулять вдоль трассы на потеху проезжающим автомобилистам. Все происходящее народный мститель снимал на камеру телефона. Он взял с воришек «честное слово», что они так делать больше не будут. В считанные дни слитый в сеть ролик облетел сообщества в соцсетях. Из видео, к слову, можно узнать о возрасте карателя - ему уже 61 год.

Любопытно, что далеко не все пользователи оценили поступок мужчины. Они прониклись сочувствием к двум воришкам. Некоторые даже заявили, что намерены обратиться в полицию, чтобы найти и наказать за самосуд горожанина.

Хоть анонимные пользователи и утверждают, что ролик был снят в Башкирии, его подлинность вызывает сомнение. В МВД республики объяснили, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства при которых было снято видео, и пытаются установить личности заснятых воришек.